‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ fue agente de tránsito: “Recibía muchos piropos”

Antes de dar su salto a las pantallas de Caracol Televisión, la imitadora de Paola Jara en ‘Yo Me Llamo’ 2026, se desempeñaba como agente de tránsito en Armenia, Quindío, profesión que desempeñó por dos años y medio. En las noches, se presentaba en eventos y bares que la contrataban para cantar.

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Entre risas, la exconcursante recordó que recibía constantes piropos por parte de los conductores cuando realizaba sus procedimientos. Aunque reconoció que la labor en las vías requiere de gran carácter, admitió entre bromas que era una autoridad permisiva: "Yo no era tan mala, yo más bien perdonaba", relató ante las cámaras de 'Día a Día'.

¿Por qué ‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 renunció a su trabajo como agente de tránsito?

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Karena Fernández reveló en el matutino de Caracol que tomó la decisión de renunciar definitivamente a su empleo de control vial tan solo dos meses atrás para apostarle de lleno a su faceta artística, luego de que 'Yo Me Llamo' le hiciera ganar la seguridad que estaba necesitando y que le abriera las puertas a nuevos contratos.



“Tenía una balanza: era mi trabajo, porque le cogí mucho cariño a ese trabajo, me dio muchas cosas que ahora tengo también, pero dije: mi sueño [la música], que es lo que siempre he querido, pero yo sentía que no iba a poder con la música y me dediqué a ser agente de tránsito y sentí que ahí me iba a quedar, igual era un trabajo que quería, pero puse la balanza y ‘Yo Me Llamo’, me dio la oportunidad de seguir con mis sueños”, declaró Fernández.

De hecho, la cantante anunció que continuará su carrera, combinando presentaciones con su nuevo sencillo titulado 'La traición no perdona', cuyo lanzamiento está programado para finales de octubre. Además, reveló que prepara nuevas composiciones propias para el fin de año.