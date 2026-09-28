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Capítulo 47 'Yo Me Llamo'
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‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ fue agente de tránsito y dijo por qué renunció

Detalles sobre quién es ‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026, que era agente de tránsito antes de entrar al concurso de Caracol Televisión. Contó por qué renunció.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ fue agente de tránsito: “Recibía muchos piropos”

Karena Fernández, la mujer que está detrás de la imitadora de la intérprete de ‘Mala mujer’, relató en ‘Día a Día’ que alternaba sus turnos en las calles con presentaciones en bares y eventos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de sept, 2026
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‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’
‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’
Foto: Caracol TV