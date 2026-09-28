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Ómar Pérez iba a ser basquetbolista, pero su papá no lo dejó: descubre la razón

El exfutbolista repasó en ‘Historias con ritmo’ varios momentos claves de su trayectoria profesional, las cábalas que lo acompañaban y su actual faceta como formador de jóvenes talentos.

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Ómar Pérez era mejor basquetbolista que futbolista y reveló por qué lo dejó

El exfutbolista repasó en ‘Historias con ritmo’ varios momentos claves de su trayectoria profesional, las cábalas que lo acompañaban y su actual faceta como formador de jóvenes talentos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 28 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ómar Pérez
Ómar Pérez
Foto: Caracol Televisón