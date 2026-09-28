Ómar Pérez era mejor basquetbolista que futbolista y reveló por qué lo dejó

Ómar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles desconocidos sobre sus inicios en el deporte. Durante una charla en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, el exfutbolista argentino confesó que su destreza en los campos de juego pudo haber tomado un rumbo completamente distinto en las canchas de fútbol.

Por qué Ómar Pérez era mejor en el baloncesto que en el fútbol

Al entrar en la sección de preguntas rápidas sobre si era mejor basquetbolista que futbolista, el ícono santafereño no dudó en responder: "Toda la vida". Pérez explicó que, durante su juventud en Santiago del Estero, Argentina, el baloncesto era su disciplina principal, llegando a integrar selecciones regionales en la posición de base, a pesar de no contar con una gran estatura característica para esa posición.

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La decisión de dedicarse finalmente al fútbol no fue enteramente suya. Según relató, el entrenador de baloncesto de Boca Juniors quiso reclutarlo para sus divisiones formativas, pero su padre se opuso rotundamente argumentando que allí "no tenía chance". Tras negarle esa oportunidad, su progenitor lo llevó a realizar una prueba de fútbol con el club ‘Xeneize’, marcando el inicio de su carrera profesional y la salida de su casa a una edad prematura.

"Ahí fue viajé y la última vez que vi a mi familia, o vivir con mi familia", agregó el exfutbolista.



En qué equipos de Colombia jugó Ómar Pérez

El argentino construyó una carrera marcada por la calidez en la pegada de media distancia, la precisión en la pelota quieta y una capacidad de liderazgo única. Durante la entrevista, rememoró con nostalgia su adaptación al fútbol colombiano, país donde encontró su verdadero lugar en el mundo tras vestir camisetas como las de Junior de Barranquilla, Real Cartagena, Independiente Medellín y, sobre todo, Independiente Santa Fe, donde se convirtió en ídolo.

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En el conjunto 'Cardenal', Pérez no solo rompió una sequía de 37 años sin títulos de liga, sino que se convirtió en el capitán y celebró de la época más gloriosa de la institución, conquistando múltiples títulos: ligas locales, Copa Colombia, Superligas y la histórica Copa Sudamericana 2015.

A qué se dedica Ómar Pérez, exfutbolista de Independiente Santa Fe

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Tras su retiro de la actividad profesional y superar problemas en su salud, el histórico 10 mantiene intacta su pasión por el deporte, concentrando ahora todos sus esfuerzos en la formación integral de niños y jóvenes mediante su escuela.

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A través de sus proyectos deportivos y escuelas de fútbol, Pérez busca transmitir no solo los aspectos técnicos y tácticos que aprendió a lo largo de más de dos décadas de carrera, sino también los valores de disciplina, resiliencia y trabajo en equipo.

Para el exfutbolista, la educación con las nuevas generaciones representa una forma de devolverle al fútbol todo lo que este le brindó, asegurándose de que las jóvenes promesas cuenten con el acompañamiento emocional y profesional que muchas veces escasea en las etapas formativas. Su historia, marcada por el cambio forzado de disciplina y el éxito construido a base de talento, sirve como lección constante para los jóvenes que hoy sueñan con seguir sus pasos.