‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ cantó con Francy en una iglesia, cuando era una “niña”

La doble de Paola Jara, que fue agente de tránsito por más de dos años, reveló que hace cuatro años y medio, cuando ella tenía aproximadamente 17 años, asistió a un evento en La Tebaida, Quindío, donde la artista de música popular Francy interpretaba música en un templo.

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La adolescente le manifestó a sus padres sus deseos de compartir tarima con la artista, por lo que su mamá fue hablar con el mánager de la cantante, y así logró que Francy la invitara al escenario para cantar juntas el tema 'Si se fue, se fue', convirtiéndose en un momento muy preciado para la quindiana.

Fernández recordó aquella colaboración como una anécdota jocosa, pues mientras Francy le recordaba al público que estaban en una iglesia, ella animaba más al público para cantar la canción a grito herido.

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"Llega a la iglesia, está cantando 'Si se fue, se fue', y ella decía: 'Pues vamos, recuerde que estamos con la iglesia', y yo que era una niña toda alborotada: '¡Eso, vamos todos con Francy, juepucha!'", contó entre risas.





Esta experiencia adquirió un significado aún más profundo para la exparticipante de ‘Yo Me Llamo’, ya que representó uno de los momentos más valiosos junto a su progenitor, que falleció hace cuatro años: "Es un momento muy importante que jamás voy a olvidar, porque mi papá ya no está conmigo en estos momentos... ustedes saben que perder a alguien es algo muy doloroso". Pese a la tristeza de su partida, la intérprete aseguró que la memoria de su padre y el apoyo incondicional que le brindó desde niña siguen siendo el motor principal de su trayectoria artística.

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Tras culminar su paso por el concurso de imitación, la artista anunció el lanzamiento de su carrera como solista, con su primer sencillo musical, titulado 'La traición no perdona', que se estrenará a finales de octubre de 2026, complementado con nuevas producciones previstas para fin de año.

