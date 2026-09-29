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Capítulo 48 'Yo Me Llamo'
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‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 cantó con Francy en una iglesia

La exparticipante de 'Yo Me Llamo' que imitó a Paola Jara reveló en 'Día a Día' la inédita anécdota de cuando compartió tarima con la reconocida artista, durante su juventud.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’ cantó con Francy en una iglesia, cuando era una “niña”

La exparticipante Karena Fernández, que imitó a la intérprete de ‘Mala mujer’, reveló en 'Día a Día' la inédita anécdota de cuando compartió tarima con la reconocida artista, durante su juventud.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’
‘Paola Jara’ de ‘Yo Me Llamo’
Foto: Caracol TV