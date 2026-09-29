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Cuándo juega la Selección Colombia contra Paraguay y hora para verlo en Caracol

Detalles sobre cuándo juega la Selección Colombia contra Paraguay y desde qué hora se puede ver por el Gol Caracol, en la señal principal de Caracol Televisión.

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Cuándo juega la Selección Colombia contra Paraguay y cómo queda la programación de Caracol

Los colombianos podrán disfrutar del partido preparatorio de la ‘Tricolor’ el viernes 2 de octubre, a través del Gol Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Gustavo Puerta jugando con la Selección Colombia
Gustavo Puerta jugando con la Selección Colombia
Foto: Getty Images