Cuándo juega la Selección Colombia contra Paraguay y cómo queda la programación de Caracol

El partido de la Selección Colombia contra Paraguay, que se jugará en el Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos, se podrá seguir desde las 6:30 de la tarde del viernes 2 de octubre, razón por la que la emisión central de Noticias Caracol cederá su espacio a la previa, el juego y el análisis posterior, mientras que los programas de la mañana y la tarde mantienen su horario habitual.

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Los televidentes también seguirán disfrutando de ‘Yo Me Llamo’, a partir de las 9:00 de la noche, y posteriormente podrán conectarse con ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y la última edición de Noticias Caracol.

Este será el segundo partido amistoso de la Selección Colombia después de su participación en el Mundial 2026. En el primer encuentro, enfrentó a la Selección de México, juego que quedó empatado 1-1. El equipo colombiano ya no cuenta con referentes como James Rodríguez, que anunció su retiro de la ‘Tricolor’, Juan Fernando Quintero ni David Ospina, que también dio un paso al costado, y atraviesa una etapa de transformación con nuevos convocados, como Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Royer Caicedo y Samuel Velásquez.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia



El siguiente partido amistoso del equipo nacional se llevará a cabo el martes 6 de octubre de 2026, en el Nu Stadium, de Miami, en Estados Unidos. El pitazo inicial se dará a las 6:45 de la tarde (hora de Colombia) y también se podrá disfrutar por la pantalla de Caracol Televisión.

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Posteriormente, la Selección Colombia volverá al ruedo en noviembre, en dos fechas Fifa más, en las que enfrentará a Chile. El primer juego será el viernes 13 de noviembre, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, y el segundo se organizará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de la capital chilena.