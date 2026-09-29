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Quien es Melis Tüzüngüç, actriz que le da vida a Zeynep en ‘Alas Rotas’

Descubre quién es Melis Tüzüngüç, la talentosa actriz turca protagonista de ‘Alas Rotas’, su biografía, formación y datos curiosos.

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Quién es la actriz que le da vida a Zeynep en ‘Alas Rotas’, novela turca de Caracol

Descubre quién es Melis Tüzüngüç, la talentosa actriz turca protagonista de ‘Alas Rotas’, su biografía, formación y datos curiosos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 29 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Melis Tüzüngüç
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Foto Instagram: @melis_tuzunguc_offical