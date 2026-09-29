Quién es la actriz que le da vida a Zeynep en ‘Alas Rotas’, novela turca de Caracol

El personaje de Zeynep Şanlı en ‘Alas Rotas’ ha cautivado el corazón de los televidentes por su entrega, fortaleza ante la adversidad y el profundo amor que siente hacia sus tres hermanos menores tras quedar huérfanos.

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Detrás de esta interpretación dramática se encuentra la actriz y modelo turca Melis Tüzüngüç. A sus 31 años, esta artista cuenta con una destacada trayectoria en la industria audiovisual de su país y tiene un gran reconocimiento en América Latina por liderar el elenco de ‘Kanatsız Kuşlar’ (título original de la exitosa producción turca).

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Dónde nació Melis Tüzüngüç y cómo inició su carrera



Melis Tüzüngüç nació el 4 de octubre de 1994 en Estambul, Turquía. Aunque pasó gran parte de su infancia en la ciudad costera de Izmit, tiempo después regresó a su ciudad natal para continuar su formación académica y profesional.

Su carrera actoral comenzó a una edad muy temprana. Hizo su debut televisivo formal en 2011 con la serie ‘Yıldız Masalı’, interpretando a İpek. Desde ese primer paso, la joven participó en comedias y dramas como ‘Harem’, ‘Babam Sınıfta Kaldı’ y ‘Baba Candır’, consolidando un perfil versátil que la preparó para el exigente protagónico de ‘Alas Rotas’.

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Melis Tüzüngüç Foto Instagram: @melis_tuzunguc_offical

La turca asistió a la secundaria Istanbul Bahçelievler Anatolian High School e ingresó a la Escuela de Actuación de la Universidad Beykent en Estambul. Allí, recibió entrenamiento en técnicas dramáticas, improvisación, proyección vocal e interpretación ante la cámara. Esa disciplina académica fue clave para abordar con naturalidad las emociones que caracterizan el rol de Zeynep.

Más allá del set de grabación, la protagonista de Alas Rotas tiene otros talentos interesantes en su vida profesional y cotidiana, antes de actuar en la televisión, debutó en el teatro con la obra ‘Sıcak Çikolata’. Además, domina el inglés y ha llegado a hacer trabajos en ese idioma.

Personaje de Zeynep en ‘Alas Rotas’

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Zeynep es la hija mayor de la familia en Alas Rotas y se caracteriza como el pilar fundamental del hogar tras la muerte de su padre, destacando por su madurez prematura, sentido del deber y un profundo espíritu de sacrificio que la lleva a posponer sus propios sueños para trabajar y proteger a sus hermanos.

Ümit İbrahim Kantarcılar Foto Instagram: @umitibrahimkantarcilar

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De carácter sensato, representa la negación a la impulsividad del entorno que la rodea; sin embargo, su vida toma un rumbo complejo cuando se enamora de Onur, un adinerado empresario, lo que la arrastra a un intenso conflicto donde las marcadas diferencias socioeconómicas, los prejuicios de clase y los secretos familiares ponen a prueba constantemente su fortaleza y sus convicciones.

