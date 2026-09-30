Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, se convirtió en papá: así presentó a su bebé

Gustavo Puerta, que duró cuatro años con una bala en su pierna, vive uno de los momentos más especiales de su vida personal al convertirse en padre por primera vez. Su primogénita, a quien llamaron Oriana Puerta Valencia, nació el lunes 28 de septiembre.

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El mediocampista de 22 años compartió la noticia este martes 29 de septiembre a través de sus redes sociales, en una publicación conjunta con su esposa, Valeria Valencia. Las imágenes muestran al jugador junto a la recién nacida, en una serie de fotografías que reflejan la emoción de la pareja tras convertirse en padres.

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Entre las fotografías también se observa al futbolista con ropa y gorro quirúrgico mientras sostiene y besa a su pequeña. También fueron compartidas imágenes de la habitación preparada para recibirla, con detalles en tonos rosados y elementos personalizados con el nombre de la bebé.

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El nacimiento de Oriana llega en un momento importante de la carrera de Puerta. El volante viene de tener protagonismo con la Selección Colombia y de disputar el Mundial de 2026, mientras continúa su carrera en el fútbol europeo.





Para estar presente en el nacimiento de su hija, el jugador se ausentó de la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, donde el equipo adelanta compromisos amistosos. Posteriormente, según información publicada por medios colombianos, Puerta se habría reincorporado a la concentración del combinado nacional.

¿Quién es la esposa de Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia?

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La esposa del futbolista es Valeria Valencia, creadora de contenido y empresaria colombiana de 21 años, con quien contrajo matrimonio el 26 de marzo de 2026 en España, e inició esta etapa familiar. La pareja compartió a lo largo de los meses el proceso de gestación y la revelación del género de la pequeña.

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Aunque mantiene un perfil reservado frente a los medios, tiene presencia en redes sociales, donde comparte algunos momentos de su vida junto al jugador.