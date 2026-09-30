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Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, se convirtió en papá y presentó a su hija

Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia, se convirtió en papá y presentó a su hija, junto a su esposa. Detalles sobre quién es su pareja y del nacimiento de la bebé.

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Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, se convirtió en papá: así presentó a su bebé

El mediocampista de la ‘Tricolor’, uno de los jugadores más sobresalientes del equipo en el Mundial 2026, anunció en Instagram el nacimiento de su bebé junto a Valeria Valencia, su esposa.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Gustavo Puerta jugando con la Selección Colombia
Gustavo Puerta jugando con la Selección Colombia
Foto: Getty Images