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Qué dijo Ómar Pérez sobre infarto que sufrió y cómo está de salud actualmente

Ómar Pérez, exfutbolista de Independiente Santa Fe, habló sobre el infarto que sufrió, uno de los episodios más delicados que ha enfrentado en su vida y reveló las causas.

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Ómar Pérez reveló cómo fue el infarto que sufrió: “Entendí el mensaje”

El exfutbolista de Santa Fe habló sobre uno de los episodios más delicados que ha enfrentado y reveló en ‘Historias con Ritmo’ cuáles fueron, según él, los factores que rodearon esa situación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ómar Pérez
Ómar Pérez
Foto: Caracol TV