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Cuándo se estrena ‘Aquel’, serie sobre la vida de Raphael, en Netflix

Detalles sobre cuándo se estrena ‘Aquel’, la serie sobre la vida de Raphael, en Netflix, y quiénes son los actores que lo van a interpretar.

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Cuándo se estrena ‘Aquel’, serie sobre la vida de Raphael, y actores que lo interpretan

La serie sobre el reconocido cantante español, producida por DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión, llega a España y Latinoamérica a principios de octubre de 2026.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Aquel’, serie sobre la vida de Raphael
‘Aquel’, serie sobre la vida de Raphael
Foto: cortesía de Netflix