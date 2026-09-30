Cuándo se estrena ‘Aquel’, serie sobre la vida de Raphael, y actores que lo interpretan

‘Aquel’, serie basada en la vida de Miguel Rafael Martos Sánchez —más conocido Raphael —, se estrena el 9 de octubre en Netflix. La producción es un viaje emocional a través de cinco décadas que recorre la vida del legendario cantante español, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los escenarios más importantes del mundo.

Lea también: ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ recibió fuerte llamado de atención de César Escola: “¿Pasa algo?”



A lo largo de ocho episodios, la historia retrata las pasiones más íntimas, los grandes éxitos, los conflictos personales y los fantasmas que han acompañado al artista. . La narrativa abarca locaciones internacionales que van desde Madrid hasta Las Vegas, pasando por Moscú, París y Acapulco, revelando la faceta humana detrás del mito musical en una trama llena de luces y sombras.

Publicidad

¿Quiénes integran el elenco de la serie 'Aquel'?

Publicidad

Javier Morgade interpreta a Raphael en su juventud, mientras que Carlos Santos encarna al cantante en su etapa de madurez. Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro completan el elenco principal.



Aquel es una producción de DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión. La dirección general está a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, con José Manuel Lorenzo como productor y Jacobo Martos como productor asociado.

Publicidad

El equipo de guionistas está conformado por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó, mientras que la producción ejecutiva cuenta con la participación de Nacho Bolonio, Dago García, Gonzalo Córdoba, Asier Aguilar, Lisette Osorio y José Manuel Lorenzo.