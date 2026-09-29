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Rafael Orozco
Cap{itulo 49 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 49 Yo Me Llamo: Capítulo 49 ‘Yo Me Llamo’: Los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos

Los imitadores han comenzado a mostrar los frutos de su esfuerzo, pero la competencia no da tregua. Esta noche tendrán que dejarlo todo en el escenario para evitar quedar en riesgo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:05:44 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 49: Los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
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1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
IMAG CAP 47.jpg
1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 24 de septiembre completo y gratis.
1:03:15
Capítulo 46
cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
IMAG CAP 49.jpg
1:05:44
Capítulo 49
Los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos

Capítulo 49 Yo Me Llamo : Los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos

Los imitadores han comenzado a mostrar los frutos de su esfuerzo, pero la competencia no da tregua. Esta noche tendrán que dejarlo todo en el escenario para evitar quedar en riesgo.

Por: Jorge Andrés Bernal
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IMAG CAP 48.jpg
1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
IMAG CAP 47.jpg
1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 24 de septiembre completo y gratis.
1:03:15
Capítulo 46
cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
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1:06:08
Capítulo 45
Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas
Elder Dayán en el Templo de la Imitación.
1:06:29
Capítulo 44
los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará
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1:06:14
Capítulo 43
Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo
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1:05:44
Capítulo 49
Los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos