Capítulo 49 Yo Me Llamo: Capítulo 49 ‘Yo Me Llamo’: Los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos Los imitadores han comenzado a mostrar los frutos de su esfuerzo, pero la competencia no da tregua. Esta noche tendrán que dejarlo todo en el escenario para evitar quedar en riesgo.