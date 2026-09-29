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Luisa Fernanda W fue juzgada por la ausencia de su hermana en su despedida de soltera

La creadora de contenido rompió el silencio tras la celebración, que realizó en la ciudad de Cartagena, aclarando los rumores sobre la ausencia de familiares cercanos en la celebración.

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Luisa Fernanda W respondió a crítica por ausencia de su hermana en su despedida de soltera

La creadora de contenido rompió el silencio tras la celebración, que realizó en la ciudad de Cartagena, aclarando los rumores sobre la ausencia de familiares cercanos en la celebración.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 29 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W
Foto Instagram: @luisafernandaw