Luisa Fernanda W respondió a crítica por ausencia de su hermana en su despedida de soltera

La despedida de soltera de la creadora de contenido dio bastante de qué hablar en las redes sociales. Aunque la cita contó con amigas cercanas como Marilyn Oquendo, Connie Ojeda, Laura Bueno e incluso la sorpresiva llegada de Ornella Sierra, varios de sus seguidores notaron de inmediato la ausencia de su madre y de su hermana, Angie Mejía, en las fotografías grupales.

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Ante la ola de especulaciones sobre supuestos conflictos o distanciamientos familiares, las explicaciones sobre la logística previa al enlace matrimonial con el cantante Pipe Bueno no se hicieron esperar. Luisa Fernanda W ha reiterado en distintas ocasiones que no está en la obligación de dar explicaciones minuciosas sobre su privacidad a comentarios malintencionados, sin embargo, en uno de los comentarios aclaró que su hermana sí estuvo invitada.

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De igual forma, se ha conocido que este tipo de viajes de amigas suelen responder a dinámicas de grupo independientes a los compromisos o agendas personales de sus familiares más cercanos.



Qué pasó con Luisa Fernanda W y su hermana Angie Mejía

Los rumores sobre un roce entre las hermanas tomaron fuerza meses atrás debido a la interacción de Angie Mejía con ciertos comentarios en redes sociales donde se cuestionaba la cercanía de la empresaria con su familia. No obstante, la propia creadora de contenido se encargó de dejar claro que la relación con su círculo cercano se encuentra en un estado óptimo y que las especulaciones de terceros no se asemejan a la realidad.

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La paisa expresó que se encuentra plenamente enfocada en la visión de su vida personal, en el cuidado de sus hijos y en los preparativos del tan esperado matrimonio con Pipe Bueno. Para ella, los compromisos profesionales de los integrantes de su familia más cercana, así como los viajes previamente planificados, influyen directamente en la asistencia a este tipo de eventos informales sin que eso signifique alguna ruptura o pelea grave.

Cómo fue la despedida de soltera de Luisa Fernanda W

Pese a los comentarios negativos, la celebración en la ciudad amurallada colombiana transcurrió entre sorpresas, dinámicas exclusivas y el acompañamiento de destacadas marcas patrocinadoras. La novia lució atuendos festivos en tono blanco con velo tradicional, mostrando su entusiasmo a pocas semanas de llegar al altar.

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Con este paso en su etapa de compromiso, la empresaria continúa ultimando los detalles para el intercambio de votos con Pipe Bueno, demostrando que su prioridad está en disfrutar el proceso junto a su entorno más querido y restarle trascendencia a los rumores que circulan en el entorno digital.