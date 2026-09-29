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'Yo Me Llamo Soda Stereo' se corona como el mejor y gana 6 millones: qué harán con la plata - CaracolTV

Los imitadores de la banda argentina conquistaron al jurado con 'Persiana americana' y revelaron sus planes tras ganar el jugoso premio de la noche.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Yo Me Llamo Soda Stereo' se corona como el mejor y gana 6 millones: qué harán con la plata

Los imitadores de la banda argentina conquistaron al jurado con 'Persiana americana' y revelaron sus planes tras ganar el jugoso premio de la noche.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 29 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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