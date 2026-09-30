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De qué murió Otto Sirgo, reconocido actor, a los 79 años, y quién era él

Detalles sobre de qué murió Otto Sirgo, reconocido actor de telenovelas en México, que tenía 79 años. Te contamos quién era él, cómo pidió pasar sus últimos días y más.

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Murió Otto Sirgo, reconocido actor, a los 79 años; duró varios días hospitalizado

La noticia fue confirmada el martes 29 de septiembre de 2026 por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi) y la Asociación Nacional de Actores (Anda), que lamentó su partida.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Otto Sirgo
Otto Sirgo
Foto: Getty Images