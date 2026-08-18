Cómo inscribirse al ‘Desafío, Juego de Cajas’ si eres extranjero: paso a paso

Este 18 de agosto, Andrea Serna volvió a aparecer en compañía del genio de la lámpara para dar a conocer su tercer deseo relacionado con el ‘Desafío’. En esta ocasión, la presentadora pidió que el programa sea más grande y expresó su intención de contar con jugadores de diferentes partes del mundo.

De esta manera, se abrió la convocatoria dirigida a personas de otros países que quieran convertirse en desafiantes. Mexicanos, franceses, orientales y participantes de diferentes nacionalidades están invitados a hacer parte del Juego de las Cajas.



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Además, los interesados que se encuentren fuera de Colombia pueden realizar el proceso de inscripción de manera virtual. Para ello, deben ingresar a la plataforma habilitada y completar la información solicitada, además de adjuntar fotografías y videos.

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Cómo pueden los extranjeros inscribirse al 'Desafío'

1. Ingresa a www.caracoltv.com/desafio

2. Inicia sesión si ya estás registrado o si no llena datos personales incluida contraseña y correo para registrarte

3. Diligenciar la información personal (País, estado civil, altura, peso, edad, pasatiempos, deporte o actividad física y más).

4. Adjuntar las 4 fotografías solicitadas.

5. Adjuntar el video de presentación y el video donde muestres tus destrezas (puede cargarse directamente el video o subir la URL)

Una vez completados estos pasos, los aspirantes podrán finalizar su proceso de inscripción. Es importante tener en cuenta que la convocatoria estará disponible hasta el 31 de agosto, por lo que quienes quieran participar deben realizar el registro antes de esta fecha.

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“Si eres extranjero puedes ser parte del juego de las cajas. Inscríbete ya en la convocatoria internacional del Desafío (…) No te quedes por fuera del Juego de las Cajas", se le escuchó decir a la conductora del formato en el video promocional.

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Asimismo, el proceso es gratuito y se realiza sin intermediarios. Por esta razón, los interesados deben completar directamente el formulario dispuesto para la convocatoria y seguir las instrucciones establecidas en la plataforma.

Quién es la anfitriona del ‘Desafío, Juego de Cajas’

Se trata de Sofía Osío, quien nació el 27 de mayo de 2000 y es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda. Alcanzó reconocimiento nacional al ser elegida Señorita Colombia 2022, representando al departamento del Atlántico. Posteriormente, participó en Miss International 2023, realizado en Japón, donde obtuvo el puesto de primera finalista.

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Además, recientemente hizo parte de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ y ahora asume el rol de anfitriona del ‘Desafío, Juego de Cajas’.

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