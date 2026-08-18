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Cómo inscribirse al ‘Desafío’ si eres extranjero: paso a paso para participar - CaracolTV

Andrea Serna reveló su tercer deseo este 18 de agosto, permitiendo de esta forma que fanáticos de diferentes partes del mundo participen en el exitoso formato deportivo de Caracol Televisión.

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Cómo inscribirse al ‘Desafío, Juego de Cajas’ si eres extranjero: paso a paso

Andrea Serna reveló su tercer deseo este 18 de agosto, permitiendo de esta forma que fanáticos de diferentes partes del mundo participen en el exitoso formato deportivo de Caracol Televisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Paso a paso para inscribirte al 'Desafío, Juego de Cajas' si eres extranjero.