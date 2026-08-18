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¿Cómo Shakira va a ayudar al Chocó ante el terremoto?

La barranquillera Shakira llegó hasta el Chocó en compañía de su equipo de trabajo y amigos con muy buenas noticias para los damnificados del terremoto.

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Shakira ayudará a reconstruir una universidad y 10 colegios en Chocó tras terremoto

La artista barranquillera llegó hasta el departamento del Chocó en compañía de su equipo de trabajo y amigos con muy buenas noticias para los damnificados del terremoto.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 18 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Entrada triunfal de los colombianos a la Met Gala 2025: Shakira y J Balvin tienen algo en común
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Foto: GettyImages.