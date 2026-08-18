Shakira ayudará a reconstruir una universidad y 10 colegios en Chocó tras terremoto

La cantante colombiana Shakira no se quedó de brazos cruzados ante la emergencia provocada por el violento terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Fiel a su compromiso social, la barranquillera anunció este lunes 17 de agosto una contundente iniciativa para devolverle la esperanza a una de las regiones más golpeadas.

Te puede interesar: Caída de Churo Díaz en pleno concierto: el intérprete tropezó y se fracturó



¿Cómo Shakira va a ayudar al Chocó ante el terremoto?

El fenómeno natural presentado el pasado 10 de agosto dejó enormes daños en las infraestructuras de la zona. Ante la crítica situación que viven miles de estudiantes, la intérprete de ‘Pies Descalzos’ decidió liderar los esfuerzos para rescatar la educación chocoana.

Publicidad

“En primer lugar, en nombre de todos los chocoanos queremos darte las gracias, no solo por estar aquí, sino por visibilizar esta emergencia tan grave. También por todos los años de servicio a la educación de nuestro territorio”, señaló Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del departamento en conversación con la cantante.



Puedes leer: Murió actriz de 'Triunfos Robados' y de Disney a los 36 años: habría sido por sobredosis

Publicidad

Para esta importante misión, la madre de Milan y Sasha unió fuerzas con Howard Graham Buffett, con el fin de levantar diez centros educativos que brinden espacios seguros a la niñez del territorio. Además, asumió el reto personal de restaurar las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, dijo Shakira a periodistas en una visita.

Lee también: Laura Barjum tuvo cambio en su cara y pocos lo notaron: “Es el fin de una era”

Quién es Howard Buffett, el multimillonario que visitó Quibdó junto a Shakira

Publicidad

Howard Graham Buffett nació en Omaha, Nebraska, el 16 de diciembre de 1954, y es el segundo hijo de Warren Buffett, uno de los inversionistas más reconocidos del mundo.

A diferencia de su padre, Howard ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la agricultura, la conservación ambiental y la filantropía. Es presidente de la Howard G. Buffett Foundation, desde donde impulsa proyectos de seguridad alimentaria, desarrollo comunitario y atención a poblaciones afectadas por conflictos y desastres.

Publicidad

Su trabajo humanitario lo ha llevado a apoyar comunidades vulnerables en distintas partes del mundo, con iniciativas enfocadas en generar soluciones sostenibles frente a la pobreza y las crisis.