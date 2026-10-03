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Primera mujer colombiana en ganar la Nascar en Brasil: Tatiana Calderón

La reconocida deportista Tatiana Calderón ha marcado un hito sin precedentes en el automovilismo tras convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de la Nascar en Brasil.

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La piloto Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer en ganar la Nascar en Brasil

La reconocida deportista Tatiana Calderón ha marcado un hito sin precedentes en el automovilismo tras convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de la Nascar en Brasil.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Tatiana Calderón
Tatiana Calderón
Foto: Caracol Televisión