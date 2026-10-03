La piloto Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer en ganar la Nascar en Brasil

La piloto bogotana firmó una brillante remontada en el trazado de Curvelo, esquivó un aparatoso choque por la punta y cruzó la meta en primer lugar para asegurar su cupo en los playoffs de la temporada 2026.

📺 Sigue a Caracol TV en Google Discover.

Publicidad

Lea también:Josseidy Escalona trajo a Colombia la primera corona de Miss Global International

Publicidad

El automovilismo latinoamericano escribió una de sus páginas más memorables con acento colombiano. Tatiana Calderón volvió a hacer historia en las pistas internacionales al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera en la historia de la NASCAR Brasil.



A bordo de su auto del equipo SG28, la bogotana se impuso en la segunda válida de la séptima fecha del campeonato, disputada en el trazado del Circuito dos Cristais en Curvelo.

Publicidad

La hazaña de Calderón tuvo tintes épicos de principio a fin. Tras afrontar problemas técnicos en las prácticas libres que la relegaron a la casilla 15 de salida, la colombiana desplegó una estrategia agresiva y constante en una categoría caracterizada por el roce y la alta exigencia física de los autos turismo de estilo stock car.

Cómo tomó el liderato de la carrera

Publicidad

El momento cumbre de la prueba ocurrió en la recta final de la competencia. Mientras luchaban de manera encarnizada por la primera posición, los líderes del grupo sufrieron un fuerte contacto que derivó en la pérdida de control de sus vehículos. Con una reacción milimétrica y maniobrando a alta velocidad, Tatiana logró esquivar la colisión sin perder el control de su máquina para saltar directamente a la punta de la carrera.

Publicidad

A partir de ese instante, la piloto nacional soportó la presión constante de sus perseguidores, defendiendo la posición con trazadas impecables hasta ver caer la bandera a cuadros en la primera ubicación, superando por apenas 0,527 segundos al local Felipe Malinowski.

Publicidad

"Cuando el líder perdió el control, pude reaccionar bien y aprovechar para tomar la punta. A partir de ahí la carrera se hizo muy larga y con presión constante, pero nos mantuvimos adelante. Hacer historia como la primera mujer en ganar una carrera de NASCAR Brasil es algo que recordaré para siempre", expresó emocionado el talento bogotano tras descender del podio.

Cómo fue el triunfo de Tatiana Calderón

Publicidad

Este triunfo trasciende el valor simbólico de romper barreras de género en el deporte motor. La victoria le otorgó a Calderón los puntos necesarios para sellar su clasificación directa a la fase final de los playoffs de la temporada 2026, donde disputará el título de la categoría.

Publicidad

Tatiana Calderón, quien cuenta con un extenso recorrido que abarca etapas en la Fórmula 2, IndycAR y pruebas oficiales con la Fórmula 1, continúa consolidando su legado como una de las figuras más influyentes del deporte latinoamericano y un referente ineludible para las nuevas generaciones de deportistas en la región.