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Cómo fue el final de María la Caprichosa: ¿Leo volvió con María?

María la caprichosa, es una historia basada en el libro 'Soñar lo imposible', de Paula Moreno, e inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja. Entérate cómo terminó la historia de cada uno.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Cómo termina María la Caprichosa: ¿María vuelve a confiar en el amor?

María la caprichosa, es una historia basada en el libro 'Soñar lo imposible', de Paula Moreno, e inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja. Entérate cómo terminó la historia de cada uno.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 6 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Elenco de María la Caprichosa
Elenco de María la Caprichosa
Foto Instagram: @katiasemacaritt