Cómo termina María la Caprichosa: ¿María vuelve a confiar en el amor?

María vuelve a Medellín para cumplir otro de sus sueños: entrar a la universidad. Finalmente, llega el anhelado día y tiene su primer día de clases en una universidad. Ella está muy nerviosa y teme hacer el rídiculo durante las primeras horas, por eso mismo, le pide a su amor que la acompañe, pero no sin antes ir a donde Francy para que le haga un extremo cambio de 'look'.

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La vida le volvió a sonreír a Leo y lo juntó, de nuevo, con su único gran amor, María. La pareja empieza de cero y olvidan todo su pasado. Además, volvieron a ser novios, pero no viven juntos, pues María aseguró que cosas como esas hacen dañar la relación y no quieren volver a separarse nunca más. Además, Leo le cumplió el último capricho a María y le construyó una sede de la agremiación en el barrio.

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Por otro lado, Francy le da una nueva oportunidad al amor. Además, hace las pases con María y siguen siendo las mismas amigas de toda la vida. El amor para ella no se quedó atrás y se casó con Simón. Sin embargo, en plena propuesta de matrimonio ella le dice él que no debe actuar (refiriéndose a los papeles para vivir en México), pero Simón le dice que es de verdad y, finalmente, dan el sí acepto en frente de toda la familia.

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Irma ayudó a que Alejandra perdonara a su mamá y la convenció de irse a vivir a Estados Unidos con su progenitora. Además, Alejandra intenta persuadir a Irma para que también viaje con ella, pero dice que no. Sin embargo, no descarta la posibilidad de salir del país y toma un curso de inglés en Estados Unidos.



Tulia tiene un momento de ira con su esposo y le pide que se divorcien, pues ella no está de acuerdo con que él haga negocios rebuscados y, de alguna manera, encuentre personas inocentes para involucrarlos, pero se arrepiente y le pide perdón. También le asegura a Anselma que le devolverá todo el dinero que perdió, sin embargo, ella no entiende y le confiesa que no perdió nada y duplicó lo que invirtió.

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Anselma ganó su caso jurídico con ayuda de Simón; el doctor Serrates, en pleno juicio, fue llevado a la policía para aclarar unos temas legales.

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Pérxides no pudo manejar su enfermedad y quedó postrada en una cama sin entender nada de lo que sucedía a su alrededor. No se enteró de que María fue a la universidad, no supo que se convirtió en abuela y, mucho menos, superó la muerte de su amado Don Manuel.