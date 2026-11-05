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Estilista de Luisa Fernanda W confesó a dónde irá el dinero recaudado en la boda

Tras una semana de su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, se conoció el sorpresivo destino que los artistas le darán al dinero recolectado en los tradicionales sobres de sus invitados.

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Amigo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dice qué harán con el dinero recogido en su boda

Tras una semana de su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, se conoció el sorpresivo destino que los artistas le darán al dinero recolectado en los tradicionales sobres de sus invitados.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Foto Instagram: @luisafernandaw