Amigo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dice qué harán con el dinero recogido en su boda

La unión matrimonial entre la reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, celebrada el pasado 29 de octubre de 2026 en la imponente Catedral de Sal de Zipaquirá, sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento nacional.

A dónde irá el dinero recaudado en la boda de los famosos

Más allá de la lista de selectos invitados, como Maluma, Beéle y La Liendra, uno de los misterios que más intrigaba a los seguidores era el destino del dinero recaudado a través de la tradicional lluvia de sobres.

El secreto fue revelado por José Maya, reconocido estilista y cercano a la pareja, quien acompañó de cerca los preparativos de la ceremonia. Durante una entrevista concedida a la emisora Vibra Bogotá, el asesor de imagen destapó los detalles de esta decisión que los recién casados habían mantenido en estricta reserva.

Publicidad

Según relató el hombre, los recursos económicos obtenidos no serán utilizados para cubrir los gastos de la ostentosa celebración ni para uso personal de los artistas, sino que cumplirán un fin completamente altruista vinculado directamente a sus creencias religiosas.

Publicidad

Lea también: Dicen qué pidieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W de regalo para su boda; es opcional



Cuánto dinero dieron los invitados en el matrimonio

Aunque las cifras exactas del recaudo total se han manejado con suma discreción y los famosos no han emitido un comunicado oficial al respecto, el confidente de la pareja sí ventiló cuál era la referencia sugerida para los asistentes al evento. Según explicó José Maya, el valor estimado que se tenía como referencia por cada invitado rondaba los 500.000 pesos, lo que equivaldría a un aporte aproximado de un millón de pesos por pareja.