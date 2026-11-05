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Qué dijo Daniela Ospina sobre el retiro de David Ospina del fútbol

Daniela Ospina se pronunció en redes sobre David Ospina, la gala en Medellín y las emociones vividas en el anuncio del retiro del fútbol de su hermano. Te contamos todos los detalles.

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Daniela Ospina habló del retiro de David Ospina del fútbol: “Hay videos que me parten el alma”

David Ospina, el histórico arquero de la Selección Colombia, le dijo adiós a las canchas y su hermana, Daniela Ospina, reveló que tuvo conversaciones con él, en las que hablaron de la decisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daniela Ospina habló del retiro de David Ospina
Daniela Ospina habló del retiro de David Ospina
Foto: Instagram @daniela_ospina5 y @d_ospina1