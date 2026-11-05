Daniela Ospina habló del retiro de David Ospina del fútbol: “Hay videos que me parten el alma”

El balompié nacional despide a uno de sus máximos referentes históricos. En la noche del 3 de noviembre, David Ospina anunció su retiro del fútbol en la gala del lanzamiento de su serie documental 'Ospina, el rey David'. Expresó que, tras una recaída en su lesión en el codo derecho, sumada al desgaste físico que acumuló a lo largo de los años, debe poner fin a su carrera como deportista profesional a sus 38 años de edad. Para el círculo más cercano del ahora exarquero, el proceso estuvo cargado de emociones y momentos de diálogo en familia. El fin de su carrera marcó también el cierre de un capítulo vital para todos aquellos que acompañaron a David desde sus inicios futbolísticos en Medellín.

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Luego de su salida de la gala donde el deportista anuncio su retiro, la modelo y empresaria Daniela Ospina se pronunció en sus redes sociales y reveló detalles sobre el difícil proceso que atravesó su hermano tras la decisión de ponerle fin a su carrera.

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Qué dijo Daniela Ospina del retiro de David Ospina

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La empresaria destacó que, más allá de los logros que decoran la carrera de un deportista, los fanáticos no concocen o tienen presente el proceso más emocional y humano que se lleva detrás del foco público: "Al final mucha gente ve o muchas veces vemos la gloria, pero pocas veces entendemos los procesos por los que pasan los seres humanos".





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Además, dejó en evidencia el profundo respeto y la admiración que siente hacia el que fue el número uno del arco colombiano y el legado que construyó. "Hay unos videos que me parten el alma por verlo a él como con esas ganas de llorar y teniendo muchos sentimientos encontrados. Fue uno de sus días más difíciles", contó en sus historias de instagram.

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Daniela Ospina ya sabía de la decisión de David Ospina de terminar su carrera

Sin embargo, la modelo reveló que tuvo varias conversaciones con Ospina y él se apoyó en sus consejos para tomar"una de las decisiones más duras de la vida", según ella. Como familia, planearon el anuncio con anterioridad y la gala, que dio la vuelta al país, fue prevista en cada detalle. Debido al historial médico del deportista, el anuncio giró en torno al fuerte mensaje que recibió el deportista de su propio cuerpo cuando le "pedía parar".

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Algunos allegados y excompañeros del guardametas también divulgaron sus testimonios e impulsaron el impacto del momento. El deportista ahora enfrenta un duelo personal, pero agradeció contar con el apoyo y respaldo de sus hijos, su esposa y su hermana, quienes fueron las principales testigos de los sacrificios y tratamientos realizados por años.

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El fútbol nacional despide a uno de sus máximos referentes y figuras en la historia, tras dos décadas de carrera defendiendo el arco de la tricolor y equipos profesionales al rededor del mundo.