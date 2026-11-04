James Rodríguez y Daniela Ospina acompañaron a David en su emotivo adiós del fútbol

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) fue el escenario de una noche vibrante y cargada de emociones con la presentación de la serie documental de David Ospina. Sin embargo, más allá de los reflectores sobre el histórico anuncio del guardameta, el foco de atención de los asistentes y de las redes sociales estuvo en la presencia de dos figuras inseparables en la historia del fútbol colombiano: su hermana Daniela y el excapitán de la Selección Colombia, James Rodríguez.

Lea también: James Rodríguez celebró el cumpleaños de su hijo Samuel en redes



Tanto Daniela como James acudieron a la gala impulsados por un mismo propósito: brindar un respaldo incondicional a David en uno de los momentos más transcendentales y difíciles de su vida personal y profesional. Su presencia paralela en el museo también reactivó la enorme nostalgia de los seguidores que recuerdan la estrecha unión familiar y deportiva que acompañó los mejores años de la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

Aunque las cámaras no captaron a la famosa dupla en una misma fotografía, fueron vistos compartiendo con el homenajeado de la noche. Además, por su hija en común, Salomé, que también es sobrina del arquero, la modelo y el jugador de Atlético Nacional han mantenido una relación cercana y de amistad desde su separación en 2017.



Qué dijo David Ospina sobre su retiro del fútbol

Con la voz quebrada y la mirada puesta en sus seres queridos, David oficializó su adiós de las canchas con unas palabras que conmovieron a todos los presentes, incluidos su hermana y el histórico 10 de la Tricolor:

Publicidad

"Este momento que hoy vivo no se ensaya, por más preparado que estés. No me voy porque quiera, lo hago porque escucho al cuerpo que me habla. Estas palabras son mi carta de despedida como futbolista profesional. No me doy por vencido, me doy por agradecido", expresó el guardameta entre aplausos.

Publicidad

James y Daniela presenciaron en primera fila la gala de la nueva serie documental ‘Ospina, el rey David’ que revive la imponente carrera y sus momentos más importantes, para el ahora exjugador y sus allegados. En un momento de la noche, la ceremonia dio un giro desgarrador, cuando el histórico arquero tomó el micrófono para confirmar lo que ya muchos sospechaban: sus problemas físicos en el codo derecho, sumados a su regreso al fútbol colombiano, lo obligan a colgar los guantes definitivamente.

Publicidad

Al término del evento, la imagen imborrable de la noche en el MAMM fue el gran cariño, apoyo y agradecimiento que tiene todo un país con Ospina, su histórico desempeño en la selección y el recuerdo de las alegrías que nos trajo como hinchas de la tricolor.