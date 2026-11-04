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James Rodríguez y Daniela Ospina se reencontraron en despedida de David Ospina

James Rodríguez y Daniela Ospina estuvieron en el evento en el que David Ospina anunció su retiro del fútbol luego de más de dos décadas de carrera. Aquí todos los detalles.

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James Rodríguez y Daniela Ospina acompañaron a David en su emotivo adiós del fútbol

Los exesposos fueron partícipes de emotivo evento en el Museo de Arte Moderno de Medellín y se ven en distintos momentos abrazando con cariño al guardameta, que justo anunció su retiro del fútbol.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daniela Ospina y James Rodríguez
Daniela Ospina y James Rodríguez
Foto: Instagram @jamesrodriguez10 y @daniela_ospina5