De dónde es la banda Vilma Palma e Vampiros y cuándo se creó

La famosa agrupación de rock en español Vilma Palma e Vampiros se formó en la ciudad de Rosario, Argentina, en el año 1990. Liderada por el vocalista Mario "Pájaro" Gómez, la banda alcanzó el éxito internacional inmediato en la década de los 90 gracias a himnos del pop-rock latinoamericano como La Pachanga, Auto Rojo y Fondo Profundo.



Quién es el cantante principal de Vilma Palma e Vampiros

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El cantante principal y cofundador de Vilma Palma e Vampiros es Mario Gómez, popularmente conocido como El Pájaro. Nacido en Rosario, Argentina, es reconocido por su inconfundible timbre de voz, su carisma sobre el escenario y por ser la voz líder de la banda durante más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida.

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