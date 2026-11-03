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Amparo le dijo a Mini Vilma Palma e Vampiros estaban hermosos y muy enérgicos

Elder les aseguró a los mini concursantes que niños como ellos ayudan a que los demás también salgan adelante y sigan sus sueños. Melina aseguró que la banda original es una de sus favoritas.

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Amparo le dijo a Mini Vilma Palma e Vampiros estaban hermosos y muy enérgicos

Elder les aseguró a los mini concursantes que niños como ellos ayudan a que los demás también salgan adelante y sigan sus sueños. Melina aseguró que la banda original es una de sus favoritas.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mini Vilma Palma e Vampiros en el Templo de la Imitación
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Foto: Caracol Televisión