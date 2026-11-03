César Escola le dijo unos tiernos mensajes a Mini Julio Jaramillo y él lloró

Cuál era el nombre real de Julio Jaramillo y por qué lo llamaban El Ruiseñor de América

El famoso cantante ecuatoriano se llamaba Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Fue conocido universalmente como El Ruiseñor de América o El Mago del Pasillo debido a su virtuosismo vocal, su impecable modulación al interpretar pasillos, boleros y valses, y la proyección internacional que logró llevando la música popular latinoamericana por todo el continente.



De dónde era Julio Jaramillo y cuándo falleció

Publicidad

Julio Jaramillo nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935 y falleció a temprana edad el 9 de febrero de 1978 en su ciudad natal. A lo largo de su prolífica carrera musical grabó miles de canciones, convirtiéndose en el icono cultural e ídolo popular más grande de la historia de la música ecuatoriana.

Publicidad