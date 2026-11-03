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César Escola le dijo unos tiernos mensajes a Mini Julio Jaramillo y él lloró

El mini los enamoró a todos con su voz y con su manera de interpretar las canciones del “Ruiseñor de América”. Amparo le aseguró que fue su mejor presentación: “En el tono del original”.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

César Escola le dijo unos tiernos mensajes a Mini Julio Jaramillo y él lloró

El mini los enamoró a todos con su voz y con su manera de interpretar las canciones del “Ruiseñor de América”. Amparo le aseguró que fue su mejor presentación: “En el tono del original”.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mini Julio Jaramillo en el Templo de la Imitación
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Foto: Caracol Televisión