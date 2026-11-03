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Los jurados se pusieron de pie para felicitar a Mini Whitney Houston

César Escola le preguntó a la mini imitadora que de cuál planeta venía por su talento musical. Amparo le dijo que aplicó todas las técnicas que le enseñaron y le aseguró que se veía hermosa.

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Los jurados se pusieron de pie para felicitar a Mini Whitney Houston

César Escola le preguntó a la mini imitadora que de cuál planeta venía por su talento musical. Amparo le dijo que aplicó todas las técnicas que le enseñaron y le aseguró que se veía hermosa.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mini Whitney Houston en el Templo de la Imitación
Mini Whitney Houston en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión