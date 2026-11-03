Los jurados se pusieron de pie para felicitar a Mini Whitney Houston

Cuál era el nombre completo de Whitney Houston y dónde nació

La célebre cantante y actriz estadounidense se llamaba Whitney Elizabeth Houston. Nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey, y creció rodeada de referentes musicales en su familia, lo que impulsó su virtuosismo en géneros como el R&B, pop, soul y gospel.



Por qué llamaban a Whitney Houston La Voz y cuándo falleció

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Apodada universalmente como La Voz (The Voice) por su deslumbrante registro vocal, potencia y control técnico, Whitney Houston es una de las artistas más premiadas de la historia. La estrella estadounidense falleció el 11 de febrero de 2012 en Beverly Hills, California, dejando un legado musical imborrable.

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