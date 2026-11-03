Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
Capítulo 72 Yo Me Llamo
Epa Colombia se graduó en la cárcel
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Aurelio “montó a caballo” durante la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ - CaracolTV

César le dijo al mini que demostró que le puso el corazón a su presentación. Amparo le aseguró que su mamá debe estar muy orgullosa de él. Además, elogiaron los matices de su voz.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Aurelio “montó a caballo” durante la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’

César le dijo al mini que demostró que le puso el corazón a su presentación. Amparo le aseguró que su mamá debe estar muy orgullosa de él. Además, elogiaron los matices de su voz.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Mini Vicente Fernández en el Templo de la Imitación
Mini Vicente Fernández en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión