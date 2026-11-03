Aurelio “montó a caballo” durante la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’

Cuál era el nombre real de Vicente Fernández y por qué lo llamaban el Charro de Huentitán

El legendario cantante mexicano de música ranchera se llamaba Vicente Fernández Gómez. Fue popularmente conocido como el Charro de Huentitán porque nació en Huentitán El Alto, Jalisco, y por convertirse en el máximo exponente de la cultura charra y la canción ranchera a nivel mundial.



Cuándo y dónde nació Vicente Fernández y cuándo falleció

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Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, Jalisco, México. Tras una exitosa carrera de décadas llena de éxitos discográficos, giras y películas, el ícono de la música mexicana falleció a los 81 años el 12 de diciembre de 2021 en Guadalajara, Jalisco.

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