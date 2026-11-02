Amparo Grisales contó en ‘Yo Me Llamo’ cómo conoció a Diomedes Díaz: estuvo en su sala

Y es que en el capítulo 70 de ‘Yo Me Llamo’, Amparo Grisales, el maestro Escola, Elder Dayán, Laura Acuña y Melina Ramírez se unieron a la celebración de los niños, se disfrazaron de sus artistas favoritos e interpretaron canciones de ellos en el Templo de la Imitación. El artista vallenato aprovechó para hacerle un homenaje a su papá y se caracterizó como él.

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Después de su presentación, Amparo destacó el “sentimiento” que el disfrazado Elder le puso a su interpretación; ahí, Aurelio Cheveroni le preguntó si alguna vez ella había tenido de cerca a Diomedes Díaz y fue cuando la actriz y cantante contó cómo lo conoció.

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“Yo tenía un novio espectacular y samario, y les encanta el vallenato, y en las fiestas solo hay vallenato. Tu papi [le dijo a Elder Dayán] estaba vivo, y entonces tuvo a los vallenatos más hermosos del país en la sala de mi casa y alguna vez tuve al gran Diomedes”, contó Amparo.

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La anécdota hizo sonreír al hijo del ‘Cacique de la Junta’, que además agradeció los elogios que recibió de parte de sus compañeros de mesa. Laura y Melina, además, destacaron lo parecido que él es a su papá.



¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz?

A lo largo de su vida, Diomedes Díaz tuvo hijos con diferentes mujeres y, de hecho, el artista reconoció a 21 hijos, una cifra que algunos ponen en duda, pues aseguran que son muchos más. Entre los nombres más conocidos están Rafael Santos, Martín Elías, Elder Dayán y Diomedes Dionisio, quienes han mantenido una relación directa con el legado musical de su padre.

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La familia del cantante también ha enfrentado pérdidas dolorosas. Entre sus hijos más conocidos, Martín Elías Díaz murió en un accidente de tránsito en abril de 2017, cuando tenía 26 años, lo que causó una profunda conmoción entre sus familiares, colegas y seguidores del vallenato.

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Otro de sus hijos, Moisés Díaz, murió en un accidente de tránsito en abril de 2020, en Barranquilla. Su muerte también generó mensajes de condolencia de familiares y figuras del entretenimiento.

