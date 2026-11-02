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Amparo Grisales contó cómo conoció a Diomedes Díaz, papá de Elder Dayán

Amparo Grisales contó cómo conoció a Diomedes Díaz, papá de Elder Dayán. La actriz habló de su anécdota con el 'Cacique de La Junta' en 'Yo Me Llamo' 2026, de Caracol.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo Grisales contó en ‘Yo Me Llamo’ cómo conoció a Diomedes Díaz: estuvo en su sala

La actriz y cantante habló del tema cuando Elder Dayán, jurado del programa, se disfrazó de su papá e interpretó ‘Mi primera cana’ ante ella y el maestro César Escola, que evaluaron su ‘show’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Amparo Grisales
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Foto: Caracol TV