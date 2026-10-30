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Elder Dayán disfrazó de Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’ y usó camisa de él

Elder Dayán Díaz, cantante vallenato, rindió homenaje a su padre, Diomedes Díaz, en 'Yo Me Llamo', al disfrazarse de él. Utilizó una camiseta original fe él de 1992.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Elder Dayán se disfrazó de Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’ y usó camisa original de 1992

El cantante vallenato rindió homenaje a su padre en el concurso de Caracol Televisión, al caracterizarse como el ‘Cacique de La Junta’ e interpretar una de sus canciones ante el resto de los jurados.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Elder Dayán disfrazó de Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’
Elder Dayán disfrazó de Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’
Foto: Caracol TV