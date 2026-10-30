Elder Dayán se disfrazó de Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’ y usó camisa original de 1992

En el capítulo 70 de ‘Yo Me Llamo’, los jurados y las presentadoras, Laura Acuña y Melina Ramírez, dejaron ver su niño interior al disfrazarse de sus artistas favoritos y dar un ‘show’ ante todo el público, tal y como lo hacen los imitadores noche a noche.

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Elder Dayán Díaz quiso hacerle un homenaje a Diomedes Díaz, su papá, y por lo mismo se disfrazó de él; para eso, se puso el tono de la piel más oscuro, se transformó el peinado y hasta se puso un ‘diamante’ en el diente, para ser lo más parecido. Con ese atuendo, salió al escenario principal para interpretar 'Mi primera cana'.

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Su interpretación cautivó a César Escola y Amparo Grisales, que se erizó con el ‘show’ del cantante vallenato. No obstante, lo que llamó la atención del maestro fue que Elder utilizó una camisa casi idéntica a la que tenía Diomedes en la portada de su álbum de 1992. El intérprete de 'Amantes' reveló que se trataba de la misma prenda de ropa.

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“Esta camisa data del año 1992, el año que salió ese álbum al mercado. Y hoy, en nombre de ella y en nombre de mis hermanos y de toda mi familia y todos los diomedistas, queríamos rendirle este sentido homenaje con esta prenda auténtica que utilizó mi señor padre”, contó Elder Dayán, quien también contó que la prenda estaba en poder de su hermana Sielva María.

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Cómo murió Diomedes Díaz

Diomedes Díaz murió el 22 de diciembre de 2013, a los 56 años, por complicaciones cardiovasculares y pulmonares, según el dictamen de Medicina Legal divulgado por la Fiscalía General de la Nación. El cantante vallenato, conocido como el Cacique de La Junta, falleció en Valledupar mientras descansaba en su casa. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó su muerte.

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De acuerdo con las autoridades, la investigación forense determinó que el fallecimiento se produjo por causas naturales. El informe señaló alteraciones cardiovasculares, incluidas patologías hipertróficas del corazón, y problemas pulmonares asociados con enfisema. Por eso, aunque inicialmente se habló de un paro cardiorrespiratorio, el dictamen médico precisó que la causa estuvo relacionada con afecciones cardíacas y pulmonares.

