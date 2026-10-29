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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
Capítulo 69 Yo Me Llamo
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Qué famosos fueron a boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: Dani Duke y más

Te contamos qué famosos fueron al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, que se celebró este jueves 29 de octubre, en la Catedral de Sal de Zipaquirá (Cundinamarca).

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Famosos que fueron a boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: una llevó corona de flores

Varias celebridades se desplazaron hasta Zipaquirá, Cundinamarca, para ser testigos del matrimonio de la ‘influencer’ y del cantante de música popular, que se llevó a cabo este jueves 29 de octubre.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
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Foto: gg