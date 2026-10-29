Famosos que fueron a boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: una llevó corona de flores

La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del entretenimiento colombiano. Este jueves 29 de octubre de 2026, la pareja llegó al altar rodeada de familiares, amigos y reconocidas figuras de la música y las redes sociales.

Lea también: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tuvieron cena familiar antes de su boda: hubo mariachis



Entre los famosos que se hicieron presentes estuvo Dani Duke y La Liendra, su pareja, que viajaron desde Medellín hasta Zipaquirá para presenciar la boda de Pipe y Luisa Fernanda, al igual que Daniela Tapia, reconocida actriz con la que la ‘influencer’ antioqueña creó un vínculo muy fuerte en un ‘reality’ internacional.

Publicidad

La lista de personalidades también incluyó, además, al ‘influencer’ Mattias Vega y a la exreina de belleza y presentadora María Fernanda Aristizábal, que también se encuentra preparando su boda con Daniel Arango, a la 'influencer' Paula Galindo (conocida como 'Pautips), y a la presentadora Nanis Ochoa, que asistió a la boda con una corona de flores amarilla, que adornó su cabeza.

Publicidad

Nanis Ochoa Foto: Instagram @nanis8a

Se especula que Maluma, uno de los amigos más cercanos de Pipe Bueno y padrino de uno de los hijos de los novios, también hizo presencia en el evento de los creadores de contenido, aunque no se han conocido fotos de él.

Publicidad

¿Dónde se casa Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

La ceremonia religiosa de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se realizó en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca, uno de los escenarios más emblemáticos de Colombia. La pareja eligió este lugar para celebrar su matrimonio el jueves 29 de octubre de 2026, después de varios años de relación y dos hijos en común