Murió Patrick Stewart a los 86 años: el actor le dio vida al ‘Profesor X’ en la saga ‘X-Men’

El cine mundial despide a Patrick Stewart, el inolvidable ‘Profesor Charles Xavier’ de la saga 'X-Men' y el legendario ‘Capitán Picard’ en 'Star Trek'. El reconocido actor británico falleció este jueves, 29 de octubre, a los 86 años, dejando un vacío irremplazable en el teatro de Shakespeare y la cultura pop universal.

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Sir Patrick Stewart, nombrado caballero por la reina Isabel II en 2010, fue un titán de la actuación que cautivó a millones como el líder de los mutantes de Marvel y el comandante de la USS Enterprise. Acompañado por su esposa Sunny Ozell y rodeado del cariño de sus colegas de Hollywood, la estrella parte dejando una huella imborrable en el cine de ciencia ficción y las tablas.

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¿De qué falleció el actor Patrick Stewart?

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El célebre actor británico Sir Patrick Stewart falleció este 29 de octubre a los 86 años. De acuerdo con los reportes de su representante y medios oficiales, el intérprete partió pacíficamente acompañado de su esposa Sunny Ozell, cerrando así una distinguida trayectoria artística de más de seis décadas en el teatro, la televisión y el cine.





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¿Cuáles fueron los personajes más icónicos de Patrick Stewart?

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Patrick Stewart trascendió en la cultura pop global por dar vida al Profesor Charles Xavier en la exitosa saga cinematográfica de los 'X-Men' de Marvel, y al intrépido Capitán Jean-Luc Picard en la franquicia espacial 'Star Trek: The Next Generation'. Además, destacó ampliamente como actor de la prestigiosa Royal Shakespeare Company en Inglaterra.