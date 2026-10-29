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De qué murió Patrick Stewart, el actor le dio vida al ‘Profesor X’ en ‘X-Men’

Murió Patrick Stewart y su representanrte, Kelly Bush Novak, compartió detalles de su fallecimiento

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Murió Patrick Stewart a los 86 años: el actor le dio vida al ‘Profesor X’ en la saga ‘X-Men’

El actor británico llevaba algún tiempo luchando contra el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió Patrick Stewart
Murió Patrick Stewart