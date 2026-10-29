Laura Tobón se disfrazó de un cantante y Valerie Domínguez recreó serie de los 60's

La reconocida presentadora y modelo Laura Tobón cautivó a sus seguidores al lucir un disfraz inspirado en el legendario video musical Thriller del "Rey del Pop". Con el fin de rendir un tierno tributo a su pequeño hijo. La modelo lució la icónica chaqueta roja con negro, un detallado maquillaje de zombi que transformó su rostro y una puesta en escena de alto nivel que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales.

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A través de su cuenta de Instagram, la famosa acompañó la publicación con el emotivo mensaje: "En honor a Lucca este año somos .... MJ", demostrando una vez más su gran sentido de la creatividad y su faceta más maternal. El pequeño Lucca es fiel seguidor del "Rey del pop", incluso unos días antes de Halloween él ya utilizaba un vestuario inspirado en el cantante.

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De qué se trató la temática de los años 60 elegida por Valerie Domínguez

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Por su parte, la actriz y creadora de contenido Valerie Domínguez volvió a conquistar las redes sociales junto a su esposo, Juan David 'El Pollo' Echeverry, al encarnar a la recordada pareja animada de los años 30: Betty Boop y Popeye el marino. Con el estilo retro que caracteriza a la icónica animación, la exreina lucía un ajustado vestido rojo, tacones a juego y el clásico peinado rizado de Betty, mientras era cargada en brazos por su pareja ataviado como el famoso marinero.



En su publicación en Instagram, la barranquillera interactuó de inmediato con su comunidad abriendo el debate sobre la caracterización: "Popeye & Betty, edición Halloween. ¿Quién lo hizo mejor?: Valerie y Juan o Betty Boop y Popeye?". El despliegue de humor, complicidad y detalle en el vestuario desató una ola de comentarios halagadores por parte de sus fanáticos y colegas del entretenimiento.

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Dónde se pueden ver las fotos y videos completos de los disfraces

Toda la cobertura detallada, los clips exclusivos de la producción de Thriller y los divertidos momentos compartidos por las celebridades se encuentran disponibles en las cuentas oficiales de Instagram de Laura Tobón y Valerie Domínguez. Allí, sus seguidores han aprovechado para interactuar, dejar sus reacciones y debatir cuál de los dos estilismos se lleva el título al mejor disfraz de la temporada.

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Cuántos hijos tiene Laura Tobón

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La reconocida modelo y conductora Laura Tobón tiene actualmente un hijo llamado Lucca, nacido el 29 de diciembre de 2021, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez. Sin embargo, la familia creció recientemente con la espera de su segundo hijo, un niño al que llamaron Mattia.

Cuántos años tiene Valerie Domínguez

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La talentosa barranquillera Valerie Domínguez Tarud nació el 12 de enero de 1981. De esta manera, en la actualidad la estrella colombiana tiene 45 años. Pese al paso del tiempo, la exSeñorita Colombia deslumbra a diario a su audiencia manteniéndose más radiante y enérgica que nunca, luciendo una de las figuras más atléticas del mundo del entretenimiento nacional.