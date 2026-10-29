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De qué se disfrazaron Laura Tobón y Valerie Domínguez

Las reconocidas presentadoras y modelos sorprendieron a sus seguidores con disfraces inspirados en Michael Jackson y Popeye el marino junto a su novia Betty, una temática inspirada en los años 60.

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Laura Tobón se disfrazó de un cantante y Valerie Domínguez recreó serie de los 60's

Las reconocidas presentadoras y modelos sorprendieron a sus seguidores con disfraces inspirados en Michael Jackson y Popeye el marino junto a su novia Betty, una temática inspirada en los años 60.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Tobón y Valerie Domínguez
Laura Tobón y Valerie Domínguez
Foto Instagram: @laura_tobon y @valeriedomi