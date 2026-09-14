Laura Tobón contó qué tendría que hacer para tener una niña después de su segundo bebé

En una conversación con el espacio de entrevistas ‘Me vale’, conducido por Eva Rey, la modelo y empresaria explicó que, tras la confirmación de que espera su segundo hijo varón, evaluaría esa alternativa si en el futuro decide buscar a la niña.

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Según relató la presentadora, su médico le indicó que al haber concebido dos niños varones de manera natural, la probabilidad de un tercero del mismo sexo es alta, por lo que le sugirió considerar la fertilización in vitro con selección genética.

Laura Tobón expresó que no descarta la idea, aunque por ahora está enfocada en disfrutar la llegada de su nuevo integrante familiar y en mantener un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional.

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La presentadora confirmó oficialmente que el nombre de su segundo bebé, Mattia, es de origen hebreo y significa "regalo de Dios". Tobón reveló que la elección no fue sencilla debido a los múltiples desacuerdos con su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, sobre nombres como Enzo o Filipo, hasta que finalmente ambos coincidieron en la elección de Matías por su profundo significado.

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Por qué Laura Tobón logró quedar embarazada tan rápido

La presentadora compartió que tras ser diagnosticada años atrás con el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y atravesar por desórdenes hormonales asociados al estrés laboral y malos hábitos, se sometió a un proceso de acompañamiento en salud funcional que le permitió estabilizar su organismo. Gracias a esta preparación física y nutricional, la concepción de su segundo hijo ocurrió de forma natural y mucho más veloz de lo previsto por la pareja.

"He venido haciendo un proceso maravilloso con Victoria Escalante, que ella fue la que me descubrió que yo tenía ovarios poliquísticos. Victoria se encargó de equilibrar mi cuerpo porque yo estaba con un desorden hormonal, una cosa loca por las emociones, por los viajes, por la alimentación, por tantas cosas... me interné con Victoria y ella me ayudó a establecer mi cuerpo, y he venido después de Luca super juiciosa con ella haciéndome mis cositas, nutriéndome superbién, contó la presentadora.

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Además, sorprendió al contar con exactitud el momento en que concibió a su segundo hijo, revelando que ocurrió durante una escapada en pareja. “Lo tengo clarísimo. Imagínate que fue en Las Vegas, fuimos a ver a los Backstreet Boys", declaró Tobón en la entrevista.

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Según explicó Laura Tobón, como buena ‘millennial’ no quería perderse la despedida del grupo musical en The Sphere. "Esa noche, mi Eva, yo sé que fue esa noche. Todo, todo da para eso: los números, absolutamente todo", añadió.