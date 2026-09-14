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Laura Tobón contó qué tendría que hacer para tener una niña después de su segundo bebé

La presentadora reveló en una entrevista detalles de su segundo embarazo, confirmó el significado del nombre Mattia y aclaró si acudiría a un tratamiento in vitro para buscar la niña.

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Laura Tobón contó qué tendría que hacer para tener una niña después de su segundo bebé

La presentadora de ‘La Voz Kids’ reveló en una entrevista detalles de su segundo embarazo, confirmó el significado del nombre Mattia y aclaró si acudiría a un tratamiento in vitro para buscar la niña.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Tobón, presentadora de Caracol
Laura Tobón, presentadora de Caracol
Foto Instagram: @laura_tobon