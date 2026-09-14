Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Accidente del bus de Martín Elías Jr.
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Carlos Manuel Vesga, actor colombiano que está nominado a los premios Emmy

Carlos Manuel Vesga hace historia tras ser nominado a Mejor Actor de Reparto en los Emmy. El talento colombiano brilla con fuerza en la industria del cine internacional.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Quién es el actor colombiano que está nominado a los premios Emmy

Carlos Manuel Vesga hace historia tras ser nominado a Mejor Actor de Reparto en los Emmy por serie de Apple TV+. El talento colombiano brilla con fuerza en la industria del cine internacional.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Carlos Manuel Vesga, actor colombiano
Carlos Manuel Vesga, actor colombiano
Foto Instagram: @carlosmanuelactor