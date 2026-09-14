Quién es el actor colombiano que está nominado a los premios Emmy

El talento colombiano vuelve a brillar con fuerza en la industria del entretenimiento internacional. Carlos Manuel Vesga logró una histórica nominación a los Premios Primetime Emmy 2026 en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática gracias a su impecable interpretación del personaje Manousos Oviedo en la exitosa serie de ciencia ficción ‘Pluribus’.

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Vesga, actor de la novela ‘Devuélveme la Vida’, recordado en Colombia por sus destacados papeles en producciones de televisión y cine, superó un exigente proceso de selección frente a cientos de aspirantes para sumarse al elenco principal encabezado por Rhea Seehorn.

Su nominación consolida el gran momento del talento latinoamericano en las plataformas de streaming globales y ubica al actor junto a importantes referentes nacionales reconocidos por la Academia de Televisión de Estados Unidos, como Sofía Vergara y John Leguizamo.

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Quién es Carlos Manuel Vesga, colombiano nominado a los premios Emmy



Carlos Manuel Vesga es un destacado actor bogotano, nacido el 30 de enero de 1975 y formado en el prestigioso Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York, que inició su carrera a finales de los noventa en el teatro antes de consolidarse en la televisión.

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En Caracol Televisión, el actor dio sus primeros pasos y construyó una trayectoria con producciones emblemáticas como, 'La sombra del deseo', 'Pocholo', 'Las muñecas de la mafia', 'El Cartel de los Sapos', 'La nocturna' y 'Devuélveme la vida'.

Con quién comparte categoría Carlos Manuel Vesga, actor del ‘Cartel de los Sapos, El Origen’

En la contienda por el Emmy a Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática, Carlos Manuel Vesga se enfrenta a una competencia dominada por el aclamado drama médico ‘The Pitt’, el cual acaparó la categoría posicionando a tres de sus actores: Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell.

A esta fuerte presencia colectiva se suman nombres consagrados y habituales de las entregas de premios, como el ganador del Emmy Billy Crudup por ‘The Morning Show’, Jack Lowden, actor de ‘Orgullo y Prejuicio’ por el drama de espionaje ‘Slow Horses’ y Tom Pelphrey por la miniserie dramática ‘Task’.

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