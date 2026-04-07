Mensaje de Sofía Vergara a Karol G, para dar atrevido paso: “Mijita, ¿con ese cuerpo?"

No obstante, al parecer, Carolina Giraldo, que por primera vez habló de la ruptura de su relación con Feid, tuvo varias dudas y llamó a su amiga Sofía Vergara para consultarle si debía o no posar en la revista. Incluso, contó en el medio, si Vergara le decía que no le parecía buena idea, ella declinaba de la idea, pero la respuesta de la actriz barranquillera terminó por darle el impulso que necesitaba.

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“La única persona a la que le pregunté si debería hacerlo o no fue a Sofía Vergara. La llamé y le dije: ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago.’(Ella dijo) ‘Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad te dices: '¡Uy, por qué no posé esa vez! ¡Debí haber posado más en tanga!' Solo una cosa: ¡No muestres la cu...!’ También me dijo: ‘Este momento va a tener una razón. ¿Cuál va a ser tu razón?’”, dijo Karol G en Playboy.

La intérprete paisa agregó que además no quería perderse la oportunidad de ser la portada de tan reconocida revista porque: “Crecí inspirándome en lo hermosas que se veían las mujeres de esa revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa mamasota hermosa y sexy en la revista”.

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Además de posar de manera atrevida, Karol G decidió hablar de temas personales, así como de la responsabilidad que siente con la comunidad latina, de la que se ha convertido todo un icono.



¿Por qué terminaron Karol G y Anuel?

Aunque en un inicio ninguno de los dos artistas ofreció detalles concretos sobre las causas de la ruptura, con el tiempo ambos confirmaron que la decisión se dio en buenos términos y de manera mutua. En declaraciones públicas, coincidieron en que el desgaste de la relación y las exigencias de sus carreras musicales influyeron significativamente. Posteriormente, la cantante colombiana dijo en su documental de Netflix que vivió una relación "tóxica" junto al artista (aunque sin mencionar su nombre).

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Durante su noviazgo, la pareja compartió escenario, colaboraciones musicales y una fuerte exposición mediática, lo que también habría añadido presión a su vida personal. La constante atención pública y los compromisos profesionales en diferentes países dificultaron la estabilidad del vínculo.