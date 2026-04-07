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Qué dijo Sofía Vergara a Karol G para que posara en revista Playboy

Detalles del mensaje que le dio Sofía Vergara a Karol G, reconocida cantante colombiana, para que se animara a posar en la revista Playboy.

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Mensaje de Sofía Vergara a Karol G, para dar atrevido paso: “Mijita, ¿con ese cuerpo?"

La cantante antioqueña se animó a ser la portada de la revista Playboy en su edición primavera y lo hizo porque creció inspirándose en la belleza de las mujeres que, como ella, también posaron.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Mensaje de Sofía Vergara a Karol, para tomar atrevida decisión: “Mijita, ¿con ese cuerpo?”