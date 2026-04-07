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Jeringa, sobre asesinato de su hermano y ausencia en redes: "Ya perdoné" - CaracolTV

Jeringa, reconocido humorista de 'Sábados Felices', publicó un video en donde habló de la muerte de su hermano y la importancia del perdón en su proceso de duelo. Esto dijo.

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Jeringa, sobre asesinato de su hermano y ausencia en redes: "Ya perdoné"

El reconocido humorista de 'Sábados Felices' publicó un video en donde habló de uno de los golpes más fuertes que ha sufrido su familia y se sinceró sobre su salud mental.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Qué dijo Jeringa, humorista de 'Sábados Felices', sobre la muerte de su hermano.