Jeringa, sobre asesinato de su hermano y ausencia en redes: "Ya perdoné"

David Alberto García conmocionó a sus más de 120 mil seguidores en Instagram al sincerarse sobre uno de los momentos familiares más duros que ha enfrentado: la muerte de su hermano. El comediante contó que este fue el motivo por el que tomó la decisión de retirarse un momento de redes sociales y concentrarse en el duelo; sin embargo, también explicó que ya se encuentra mucho mejor.

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Qué dijo Jeringa, de 'Sabados Felices', sobre la muerte de su hermano

La publicación la realizó el pasado sábado 4 de marzo, justo cuando muchos de sus fanáticos se encontraban celebrando la Semana Santa. Al respecto, dijo: "Vea, estuve perdido y les voy a contar por qué. A mí me dio muy duro el asesinato de mi hermano, pero muy duro. Y estuve ahí con un tema de depresión muy brava, eso es duro, eso no se lo deseo a nadie. El que esté pasando por un tema de pérdida de un familiar por violencia en este país, eso es bravo", contó.



Posteriormente, reflexionó sobre la importancia del perdón en el duelo, señalando que no solo le permitió dejar de culpar al responsable, sino que también le ayudó a soltar y quitarse de encima una carga que estuvo cargando durante algún tiempo.





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"¿Pero saben qué? Hay que perdonar y, aunque ustedes no lo crean, yo perdoné y cuando uno perdona se quita esa cosa del corazón, ese dolor tan bravo que hasta cáncer produce", continuó.

Posteriormente, recordó que su madre fue la más afectada con la noticia debido a que a sus 87 años se preguntaba con frecuencia por qué las cosas salieron de esa forma.

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Jeringa finalmente anunció su regreso a las plataformas digitales en forma y les dio un consejo a sus seguidores para poder continuar con sus vidas, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar en el camino: "Mi consejo es que hay que vivir el día a día y los que están pasando por un dolor de esos tan verraco como es perder un familiar, que le asesinen a uno un hermano, un hijo o un padre... Vea, los llevo acá en el corazón. Mucha oración", concluyó.