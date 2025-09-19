Últimas 24 horas de vida La Gorda Fabiola: así fue como Polilla autorizó dar la noticia

Nelson Polanía y su hijo Nelson David concedieron una entrevista exclusiva para Caracol Televisión a propósito del primer aniversario de muerte de la comunicadora social para revelar cómo ha sido este año sin ella y de qué forma han llevado el duelo. Durante el encuentro, ambos aprovecharon para reconstruir sus últimas horas de vida y de qué forma enfrentaron la situación siendo unas figuras públicas.

El primero en referirse sobre el tema fue el hijo de la pareja: "Las 24 horas antes era su cumpleaños y dicen que las almas perfectas se van en fechas cercanas a su cumpleaños. Esas últimas 24 horas fueron muy íntimas, muy familiares", explicó.

De acuerdo con su versión, Fabiola Posada se encontraba recluida en una habitación de la Clínica Colombia de Bogotá, esperando a recuperarse, por lo que contó con el acompañamiento de las personas más cercanas a su círculo. Es necesario mencionar que la comediante se encontraba delicada por una bacteria que había adquirido y que esta no era la primera vez que preocupaba a sus seres queridos debido a su estado de salud, pues en años anteriores había estado al borde de la muerte.

"Ella a cada rato le sonaba el celular como de mensajes de feliz cumpleaños, llamadas y ella no las contestaba. Sencillamente como que prefería pasar el tiempo con nosotros", mencionó.

Posada fue internada poco después en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su estado fue en detrimento hasta que se produjo el deceso.

Polilla reveló que dos minutos después de conocer que su pareja sentimental había muerto recibió la llamada de Gabriel de las Casas, su gran amigo y jefe en La Luciérnaga, quien se comunicó para confirmar el deceso, dale su sentido pésame y pedirle autorización para dar la noticia.

"Tú como periodista da la noticia y punto, en ese momento apagué el celular y ya, lo volví a encender ocho días después", mencionó respecto a esa comunicación con el periodista.

Fue casi un mes después que Polilla volvió a las instalaciones de Caracol Televisión para hablar sobre la dura pérdida en el programa Día a Día, donde también se emitió la noticia, y para continuar con su trabajo en el formato humorístico Sábados Felices.