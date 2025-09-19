En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Últimas 24 horas de vida La Gorda Fabiola: así fue como Polilla autorizó dar la noticia

Últimas 24 horas de vida La Gorda Fabiola: así fue como Polilla autorizó dar la noticia

Este 19 de septiembre se cumple un año sin la actriz y humorista de Sábados Felices, quien falleció debido a una bacteria que progresó rápidamente luego de una infección de estómago.

Publicidad

Publicidad

Publicidad