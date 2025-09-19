En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / María C. reaccionó al comentario de Valentina criticando su aspecto físico: "Parece una nevera"

María C. reaccionó al comentario de Valentina criticando su aspecto físico: "Parece una nevera"

Luego de salir del Desafío del Siglo XXI, la llanera habló abiertamente sobre lo que pasó con Lucho en El Cubo de Eliminados y reveló la opinión que tiene acerca de la integrante de Alpha.

Publicidad

Publicidad

Publicidad