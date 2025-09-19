María C. reaccionó al comentario de Valentina criticando su aspecto físico: "Parece una nevera"

La exintegrante de Omega participó en un en vivo para las redes de Caracol Televisión donde no solo se pronunció sobre su desempeño en La Ciudad de las Cajas, sino que también habló acerca de los momentos más polémicos que protagonizó en el reality de los colombianos. La exreina de belleza tuvo la oportunidad de ver el video en el que Valentina opinó sobre su aspecto físico luego de que en Alpha empezaran a especular acerca de un posible acercamiento entre ella y Lucho.

Tras quedar con cara de incomodidad y pedir espacio para tomar agua y digerir la información, María C. aseguró que no puede creer que aún se sigan reproduciendo críticas sobre el cuerpo de las demás personas: "Tiró muchos factos. Yo no puedo creer que en pleno siglo XXI nosotras las mujeres sigamos hablando del físico de otra mujer", dijo.

Posteriormente, aprovechó el espacio para aclarar que la única vez que ella llegó a criticar a sus rivales por un tema relacionado fue cuando lucieron un peinado extravagante en la pista, añadiendo de esta forma que ella se enfocó en un detalles que, a modo personal, se podía corregir y no de un tema anatómico.

"Yo no dije las niñas de Alpha son. No, no, no. Los peinados no me gustaban, pero es como cuando tú dice 'María C., no me gusta ese jean' y yo digo 'A mí me encanta'. Son gustos (...) Pero que en pleno siglo XXI esté diciendo es que esta mujer parece una nevera, está gorda, está flaca... ¿Qué es eso?, ¿qué es esa inmadurez? Tanta violencia que recibimos nosotras las mujeres a diario para que entre nosotras mismas nos estemos tirando", mencionó.

Asimismo, indicó que todas las mujeres de la casa morada le parecen bellas y agregó que no está dispuesta a arremeter en contra de su compañera por más juicios de valor haya hecho en su contra.

