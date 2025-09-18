Entrenador de La Voz Kids fue diagnosticado con trastorno del neurológico

Natalia Jiménez concedió une entrevista para TVyNovelas México en donde se sinceró sobre su extensa trayectoria artística y acerca de cómo ha sobrellevado una condición médica que ha influido en la forma en la que se relaciona con las demás personas. Inicialmente, contó que cuando estaba pequeña recibió críticas por parte de otros niños y hasta de los mismos profesores debido a que no entendían su condición y tampoco estaba tan visibilizado este fenómeno.

“Me tomaban como una niña tonta, con retraso, me trataban mal, hasta los profesores, porque no entendía cosas sencillas”, explicó.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue cuando se refirió puntualmente a la condición con la que la diagnosticaron hace algún tiempo y la novedad que recibió hace poco acerca del estado de su salud mental: “La verdad es que es chistoso porque me diagnosticaron hace como un año y medio con TDAH y ahora me detectaron Asperger, por lo que tengo un cerebro muy curioso, siempre me estoy enmascarando para verme más normal de lo que soy”, mencionó durante el encuentro.

La intérprete de 'Creo en mí' 'El destino', 'Me muero' y 'El sol no regresa' confesó también que esta segunda condición se ha visto reflejada en la forma en la que se relaciona con las demás personas, pues en ocasiones se siente sobre estimulada con algunas conversaciones o actividades que debe llevar a cabo dentro de su rutina diaria como artista.

"Luego llego a casa y me tapo con una manta como dos horas para recuperarme de la sobreestimulación porque llego muriéndome, necesito esconderme cuando me paso el día haciendo cosas que están fuera de mi capacidad”, dijo.

Jiménez no desaprovechó la oportunidad para comentar que se siente en la obligación de exponer esta situación porque sabe que hay personas, especialmente niños, que atraviesan por la misma condición y están expuestos a comentarios malintencionados de otra gente que no sabe lo suficiente sobre el tema o desconoce casos cercanos a su entorno.

Natalia Jiménez enamoró a Colombia al ser una de las entrenadoras de La Voz Colombia 2021, ya que tuvo la oportunidad de trabajar de la mano de Jesús Navarro y de Andrés Cepeda.