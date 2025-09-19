María C. desmintió tajantemente que le gustara Abrahan y pidió pruebas de su interés hacia él

La exintegrante de Omega ofreció una entrevista en vivo para las redes de Caracol Televisión en donde se pronunció sobre su paso por La Ciudad de las Cajas y los momentos más polémicos mientras estuvo en el reality de los colombianos. En medio de la transmisión, la abogada fue abordada respecto a por qué siempre fue seca con Abrahan y si en realidad llegó a tener algún tipo de interés sentimental por él.

Mira también: María C reveló si piensa hablar con Valentina sobre su "arrunchis" con Lucho tras el Desafío



Mira el video a partir del minuto 8:17

Según explicó, ella se mostró cercana a él porque vivió durante siete años en la ciudad en donde él nació, por lo que sintió que tenían algo en común y que podrían llevarse bien teniendo en cuenta que había otros participantes que ya se conocían antes de entrar al exitoso programa.

"Yo no sé de dónde sacaron que a mí me gustaba Abrahan, yo quisiera entender. Si aquí tienen las imágenes donde yo diga 'me gusta Abrahan' por favor pónganmelas porque eso no es verdad. Lo que pasó con él es que era una relación más de amistad porque él es de una ciudad en la que yo estudié", dijo, añadiendo que incluso llegaron a cursar su pregrado en la misma universidad.

Publicidad

Mira también: Deisy habló de la reacción de Leo ante el beso que le dio a Rata luego del Desafío a Muerte

Posteriormente, respondió con contundencia cuando le preguntaron si estaba preocupada por su compañero cuando atravesaban por la mala racha en el terreno de juego que con el tiempo desembocó en que Beta se desintegrara.

Publicidad

"La única escena que ustedes vieron que decía 'llévame que yo te llevo' (a ditu) es una escena que fue actuada. Si ustedes vieron ese capítulo y son tan desafiólogos saben que Katiuska antes de yo ir a Beta dice 'mira María C., tú haces esto, te demoras tres segunditos más con Abrahan' y yo dije listo lo voy a hacer, toteada de la risa, o sea, nada más allá de que no fuera real", explicó.

Mira también: El amuleto de “buena suerte” que Rata le mostró a Deisy antes de la Muerte en el Desafío

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.