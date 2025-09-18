En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Crudo relato de Polilla por el primer año sin La Gorda Fabiola: “Perdí a cinco personas”

Crudo relato de Polilla por el primer año sin La Gorda Fabiola: “Perdí a cinco personas”

Fabiola Posada cumpliría este 18 de septiembre 62 años. La humorista partió de este mundo un día después de haber celebrado junto a sus seres queridos su vuelta al sol en 2024.

