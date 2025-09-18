Crudo relato de Polilla por el primer año sin La Gorda Fabiola: “Perdí a cinco personas”

Nelson Polanía, su familia y Caracol Televisión vuelven a vestirse de luto por el primer aniversario de muerte de la actriz colombiana. En entrevista exclusiva para Caracol Televisión, el humorista y su hijo hablaron acerca de cómo ha sido este año y de qué forma han enfrentado el doloroso proceso.

Polilla aseguró que sigue enamorado de La Gorda Fabiola

El primero en referirse al tema fue Polanía, quien confesó que, a pesar de que ha pasado el tiempo y que ya no están en el mismo plano, él continúa teniendo el mismo amor por su compañera de vida. De hecho, aseguró que esta conexión se ha visto reflejada también en la comunicación que tienen a través de los sueños.

“Perdí a cinco personas, perdí a mi esposa, mi amante, mi compañera, amiga y socia con dos agravantes muy grandes. Uno, que era mi proyecto de vida (…) Y dos, el otro agravante grande es que cuando ella fallece continuamos y tenemos una traga, un enamoramiento muy grande”, explicó.

De acuerdo con su versión, ha atravesado por cinco etapas del duelo y considera que ha contado con el acompañamiento espiritual de su pareja sentimental, quien ahora desea trascender según sus propias palabras.

Posteriormente, indicó que tiene una impresión acerca del estado en el que ella se encuentra y añadió que quizás no se ha ido del todo porque teme de lo que pueda pasar con él.

“Tengo una conexión con ella en sueños muy bonita. Siento que ella está sintiendo también fue haberme dejado, entonces yo siento que ella tiene una preocupación sobre lo que me está pasando a mí y en sueños ella me ha llevado a todo este proceso donde hemos empezado a sentir dónde está ella”, dijo.

David, por su parte, aprovechó el espacio para revelar que este ha sido un año de primeras veces sin esta figura materna, pues estaba acostumbrado a tenerla presente en diferentes celebraciones, tales como cumpleaños, Navidad, años nuevo y demás.

