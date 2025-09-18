Dónde reposan los restos de La Gorda Fabiola: su familia tomó decisión sobre las cenizas

Con motivo de la conmemoración del primer año sin la humorista, Nelson Polanía y su hijo, Nelson David, concedieron una entrevista exclusiva para Caracol Televisión en donde destaparon cómo han vivido el duelo durante este tiempo y de qué forma han sentido la presencia de ella en diferentes momentos de su vida.

Mira también: Hijo de La Gorda Fabiola dejó Israel en medio de su conflicto con Irán: "Ruego por su bienestar"



Dónde reposan los restos de La Gorda Fabiola

Fue precisamente el hijo mejor de la comediante el que se pronunció al respecto. Según contó, buscó con su padre el lugar perfecto para que su alma pudiese permanecer tranquila y, aunque ha estado en este espacio durante el último año, no descartan trasladarla después a otro lugar.

“Nosotros tenemos un altar en la plena entrada del apartamento. Ese es su altar, ahí reposan sus cenizas, cenizas que, pues están presentes acá, ¿por qué lo decidimos acá en la casa? Porque creo yo que era uno de sus lugares seguros. Si estuviera en otro lugar, al poco rato estaría muy intranquila”, explicó.

Publicidad

El espacio no solo cuenta con el cofre en cuestión, sino también con fotografías, muñecos y otros artículos que hacen alusión a una de las figuras más representativas del mundo del entretenimiento en Colombia.

Asimismo, el joven confesó que ha sido testigo del amor que sigue teniendo Polilla por su madre, pues acostumbra a llevarle sus flores favoritas y decorar este altar de su hogar para que siempre se sienta acogida.

Mira también: Hijo de Polilla y La Gorda Fabiola quedó atrapado en Israel por conflicto con Irán

Publicidad

El integrante del elenco de Sábados Felices aprovechó para revelar frente a las cámaras la única petición que le hizo su esposa antes de morir y que justamente estaba relacionada con su funeral. La actriz deseaba que la dejaran muy bien presentada en las honras fúnebres para que la gente se llevara un buen recuerdo de ella; por lo que “se fue estrenando” ropa y calzado.

“Ella quedó linda, quedó hermosa y yo lo que sí pedí fue que me la arreglaran bonita. Se fue estrenando vestido, cartera, zapatos (…) Me decía ‘mi amor, si tú me vas a mostrar cuando yo me muera, yo tengo que estar divina’”, confesó.

Mira también: Polilla se conmovió y lloró al recibir un cuadro de La Gorda Fabiola: “Siento de todo”