Exintegrante de Caifanes tuvo un derrame cerebral y está en coma, esto dijo su familia

Por medio de un comunicado de prensa emitido el viernes 22 de mayo, Gabriela Martínez, Bela Marcovich y Diego Marcovich, familia del músico Alejandro Marcovich, comunicaron que el estado de salud del artista es delicado.

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Alejandro Marcovich está en coma

Allí confirman que el pasado martes 19 de mayo el exintegrante de Caifanes sufrió un derrame cerebral y que, desde entonces, se encuentra en coma con un pronóstico médico reservado. En el mencionado documento explican también de manera detallada que “está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos”.

“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital”, se puede leer textualmente en el comunicado.



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Actualmente, el reconocido guitarrista está hospitalizado en el área de terapia intensiva y no hay más detalles específicos acerca de su estado de salud; sin embargo, muchos de sus fanáticos le han dejado constantes mensajes de aliento en sus redes sociales.

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Su familia especifica en el documento de prensa que, a causa de las difíciles circunstancias actuales, Marcovich no podrá asistir a las fechas de conciertos y presentaciones musicales que tenía previamente pactadas. En sus plataformas digitales oficiales estaba promocionando un evento el 30 de mayo en Mexicali y otro en Puebla el viernes 26 de junio de 2026.

“Agradecemos mucho tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar. Esperamos su pronta recuperación y agradecemos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, finalizaron.

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En su perfil de Instagram, el emblemático músico ha recibido diversos comentarios como: “Lamento mucho que estés pasando por esto, tu fuerza y valentía son admirables, estoy muy segura de que superarás muy pronto todo”, “Fuerza, maestro 🙌”, “Recupérate pronto”, “Un máster en la guitarra 🎸 Dios te dé la fuerza necesaria para tu pronta recuperación 🙏🏻”, entre otros tantos.