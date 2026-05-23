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Alejandro Marcovich, de Caifanes, en coma tras sufrir un derrame cerebral

La familia de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, confirmó que el músico está en terapia intensiva tras sufrir un derrame cerebral.

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Exintegrante de Caifanes tuvo un derrame cerebral y está en coma, esto dijo su familia

Se trata de Alejandro Marcovich, quien fue guitarrista de la agrupación Caifanes durante nueve años. Por el momento su pronóstico médico es reservado.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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Alejandro Marcovich, de Caifanes, en coma tras sufrir un derrame cerebral