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Revelan qué la causa de la muerte Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos Robados’

La muerte de la actriz se habría dado por una intoxicación, lo que descartaría la teoría de que Hayden atentó contra ella misma. Las autoridades ahora buscan una posible red ilegal.

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Revelan qué habría causado la muerte Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos Robados’

La muerte de la actriz se habría dado por una intoxicación, lo que descartaría la hipótesis de que atentó contra ella misma. Las autoridades ahora buscan una posible red ilegal.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
Foto Instagram: @haydenpanettiere