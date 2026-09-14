Carolina Soto mostró foto de su papá, que murió cuando era niña: “Se fue demasiado joven”

Carolina Soto sorprendió a su comunidad digital al publicar una fotografía inédita de su padre, en la que él aparece cargándola, cuando ella apenas era una bebé. En una emotiva dedicatoria en sus redes sociales, la conductora de Caracol Televisión abrió su corazón sobre el vacío que dejó su partida anticipada y lo mucho que anhela haber compartido más momentos a su lado.

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"Les presento a Mi papá… se fue demasiado joven, y yo me quedé con las ganas de conocerlo más, de hacerle preguntas, de escucharte, de abrazarte siendo ya grande y de descubrir quién eras más allá de mis recuerdos", expresó la presentadora.

Asimismo, Soto confesó la falta que le hace compartir con él sus logros profesionales y personales: "escucharte hablar de tu vida, hacerte tantas preguntas que hoy no tienen respuesta, contarte en quién me convertí y que conocieras la familia que construí". Con nostalgia y fe, concluyó su homenaje asegurando: "Algún día nos volveremos a encontrar… y tendremos todo ese tiempo que aquí nos faltó".

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¿Quién es el papá de Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’, y cómo murió?

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El padre biológico de Carolina Soto se llamaba Juan Carlos Soto. Él dejó embarazada a Jackeline Cepeda, mamá de la caleña, a los 15 años y, pese a que fue una situación muy difícil, tanto ella como Juan Carlos decidieron tener a la bebé.

No obstante, Soto no alcanzó a compartir mucho con su papá, contó ella misma, porque sus progenitores no tenían una relación formal y, cuando cumplió siete años, él falleció.

Jackeline Cepeda rehízo su vida junto a Víctor El Khoury, el padre de los hermanos menores de la presentadora de ‘Día a Día’, y el hombre al que ella creció diciéndole papá. Por lo mismo, pese a no tener a su padre biológico, sí logró tener una figura paterna.