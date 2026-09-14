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Quién es el papá de Carolina Soto: ella mostró foto de él, que falleció

Quién es el papá de Carolina Soto, presentadora de 'Día a Día', programa de Caracol Televisión. Ella mostró foto de él, que falleció cuando la caleña era una niña.

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Carolina Soto mostró foto de su papá, que murió cuando era niña: “Se fue demasiado joven”

La presentadora de ‘Día a Día’, matutino de Caracol Televisión, conmovió a sus seguidores al compartir uno de los recuerdos que le quedaron de su padre, junto con un desgarrador mensaje.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Carolina Soto
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Foto: Instagram @caritosotooficial