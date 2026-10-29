Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tuvieron cena familiar antes de su boda: hubo mariachis

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W viven las horas previas a uno de los momentos más importantes de su historia de amor. Después de varios años de relación y dos hijos en común, la pareja se prepara para casarse y ha compartido algunos detalles de las celebraciones familiares que rodean su boda.

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Entre esos encuentros estuvo una cena previa al matrimonio, en la que los novios estuvieron acompañados por sus familiares y disfrutaron de la música de mariachis. Las imágenes compartidas en redes sociales dejaron ver que la creadora de contenido lució un vestido blanco ‘strapless’ y corto, que combinó con unas lujosas sandalias decoradas con una flor.

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El intérprete de ‘Cupido falló’, por su parte, utilizó una camisa azul con corbata y pantalón negro, y una chaqueta de un azul más oscuro, que lo hizo lucir elegante. El artista sorprendió a la mamá de sus hijos con una serenata y, por supuesto, también se animó a cantar. La reunión también permitió que los seres queridos de los novios compartieran antes de la boda, una celebración que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

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¿Cuándo y dónde se casarán Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W celebrarán su matrimonio este jueves 29 de octubre de 2026. La ceremonia religiosa está prevista en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca, un escenario reconocido por su arquitectura y su ubicación subterránea.

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Después del rito religioso, los novios y sus invitados se trasladarán a Arena MX, espacio ubicado junto a Rancho MX, en Cajicá, donde continuará la celebración. De acuerdo con la información revelada por ‘La Red’, de Caracol Televisión, la invitación establece un código de vestuario formal: las mujeres deberán asistir con vestidos largos negros y los hombres con etiqueta ‘Black tie’.

Además, la pareja indicó que su mayor deseo es compartir el día con sus seres queridos, aunque habilitó la tradicional lluvia de sobres para quienes quieran entregarles un obsequio. Caracol TV