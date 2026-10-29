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Pipe Bueno y Luisa Fernanda hicieron cena familiar antes de boda: hubo mariachis

Detalles de la cena familiar que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hicieron con sus familias a pocas horas de su matrimonio. Te contamos cómo lució la pareja.

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tuvieron cena familiar antes de su boda: hubo mariachis

A pocas horas de llegar al altar, la pareja reunió a sus familiares en una velada íntima en la que la música mexicana fue protagonista. La cena hizo parte de los preparativos para su matrimonio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Foto: Instagram @luisafernandaw