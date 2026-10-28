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Qué pidieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W de regalo para su boda: es opcional

Qué pidieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W como regalo para su boda. La pareja se prepara para llegar al altar este jueves 29 de octubre y ya se conocen algunos detalles de la celebración.

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Dicen qué pidieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W de regalo para su boda; es opcional

La pareja se prepara para llegar al altar este jueves 29 de octubre y ya se conocen algunos detalles de la celebración. La ceremonia se hará en Zipaquirá y la fiesta, en Rancho MX.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Foto: Instagram @luisafernandaw