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Actor de María, la caprichosa es familiar de exfutbolista de la Selección Colombia

Actor de 'María, la caprichosa' es familiar de exfutbolista de la Selección Colombia, que jugó con el 'Tino' Asprilla y el 'Pibe' Valderrama. Además, tiene primo que juega en Brasil.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Actor de 'María, la caprichosa' es familiar de exfutbolista de la Selección Colombia

El actor que interpreta a Leonardo en la producción de Caracol Televisión reveló que el fútbol siempre ha estado presente en su vida y en la de su familia, pero él eligió la actuación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Joao Agredo
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Foto: Caracol TV