Actor de 'María, la caprichosa' es familiar de exfutbolista de la Selección Colombia

Joao Agredo, que interpreta a Leo en su etapa adulta en ‘María, la caprichosa’, contó en una entrevista para Caracoltv.com que es familiar de Harold Lozano, exjugador de América de Cali y quien compartió en la Selección Colombia con el ‘Tino’ Asprilla, el ‘Pibe’ Valderrama y otros históricos de la ‘Tricolor’.

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Para el actor, el recorrido deportivo de su familiar fue una motivación durante su crecimiento y un ejemplo de lo que podía lograrse con disciplina y dedicación. “Mi primo Harold Lozano, que jugó en el América, en el Pachuca, hizo parte de la Selección Colombia con todo el grupo de 'El Tino' Asprilla, del 'Pibe' Valderrama, realmente fue la primera persona, creo que en lograrlo y ha sido una motivación y ha sido ese reflejo y ese ejemplo a seguir”, contó el actor.

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El intérprete de Leo también mencionó a su primo Juan Esteban Castillo, quien continúa su carrera deportiva en Brasil. De acuerdo con los registros deportivos disponibles, Castillo ha hecho parte del FC Pantanal y ha jugado en categorías juveniles del fútbol brasileño.



Joao Agredo, actor de ‘María, la caprichosa’, pudo ser futbolista

Aunque actualmente se dedica a la actuación, Joao Agredo confesó que el fútbol también fue una de sus grandes pasiones durante la infancia. El actor explicó que ambas disciplinas estuvieron presentes en su vida desde muy pequeño y que tuvo la oportunidad de practicar deporte antes de enfocarse en su carrera artística.

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“Te voy a ser muy sincero, yo decidí irme por la actuación. O sea, sí era bueno en el fútbol, mi posición era defensa central, pero me jaló más la actuación, me llamó más la atención”, afirmó.

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La decisión lo llevó a construir una carrera en la televisión y a formar parte de producciones como ‘María, la caprichosa’, en la que interpreta a Leo, inspirado en la vida real. El personaje tiene una relación cercana con María Roa y debe afrontar diferentes decisiones personales y profesionales a medida que avanza la trama.