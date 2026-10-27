Diana no deja en paz a María y va a su casa a enfrentarla

María le asegura que Leo no le interesa y no tiene el mínimo interés en buscarlo, además, le dice que su estadía allí no será por mucho tiempo, pues le confiesa que a Felipe le ofrecieron un trabajo en México y piensa viajar con él. Diana le cuenta a Leo y él se deprime.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

