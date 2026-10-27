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Mini Ángela Aguilar, Mini La India y más que sí se llamaron como sus artistas favoritos en 'Yo Me Llamo Mini'

Los minis dieron lo mejor de sí y le demostraron al jurado que su talento crece y se perfecciona cada día. Aseguraron su paso a la siguiente etapa de la competencia y sus padrinos deberán enfrentarse entre sí.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los cuatro minis de la noche que sí se llaman como su artista favorito

Los minis dieron lo mejor de sí y le demostraron al jurado que su talento crece y se perfecciona cada día. Aseguraron su paso a la siguiente etapa de la competencia y sus padrinos deberán enfrentarse entre sí.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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