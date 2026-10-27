Los cuatro minis de la noche que sí se llaman como su artista favorito

Una velada cargada de emoción, ternura y puro talento se vivió en el escenario de Yo Me Llamo. Las versiones infantiles de grandes íconos de la música saltaron al escenario para demostrar que, pese a su corta edad, la voz y el carácter escénico los perfilan como gigantes del entretenimiento.

El primero en enamorar a la audiencia fue ‘Yo Me Llamo Mini Andrés Cepeda’, quien con una sensibilidad única interpretó el clásico romántico ‘Embrujo’. Su calidez vocal sacó sonrisas y elogios por parte del jurado.



Mini Andrés Cepeda en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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Seguidamente, la fuerza dramática se apoderó de la tarima con ‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’, cuya potente ejecución de ‘Mi buen amor’ erizó la piel de los asistentes.

Mini Mon Laferte en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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La cuota de ranchera y potencia mexicana llegó con ‘Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar’, quien descrestó al entonar el icónico tema ‘Cielo rojo’, demostrando un manejo vocal impecable.



Mini Ángela Aguilar en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

Finalmente, el sabor y la potencia caribeña cerraron con broche de oro gracias a ‘Yo Me Llamo Mini La India’, quien puso a vibrar al público con el éxito salsero ‘Vivir lo nuestro’.

Mini La India en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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Amparo Grisales, César Escola y el equipo de jurados destacaron cómo la disciplina de los pequeños artistas da frutos a pasos agigantados. Tras una difícil deliberación, los cuatro mini dobles aseguraron su pase directo a la siguiente etapa de la competencia. Ahora, la responsabilidad recae en sus padrinos, quienes tendrán que enfrentarse en un duelo de titanes para ganar sustanciosos premios en nombre de sus talentosos ahijados.

Cuál es el nombre real de Andrés Cepeda y de dónde es

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Andrés Cepeda Cediel es un reconocido cantante, compositor y productor discográfico colombiano, nacido el 7 de agosto de 1973 en Bogotá. A lo largo de su trayectoria en el pop romántico y el bolero, ha sido galardonado con múltiples premios Grammy Latinos.

De dónde es Mon Laferte y cuál es su nombre completo

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Norma Montserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte, es una cantautora, música y pintora nacida el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile (nacionalizada mexicana). Es célebre por su fusión de bolero, pop, rock y música alternativa.

Quién es la cantante original de Cielo Rojo y cuántos años tiene Ángela Aguilar

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‘Cielo rojo’ es un célebre tema del género ranchero escrito por Juan Záizar e inmortalizado por Flor Silvestre. Su nieta, Ángela Aguilar Álvarez Alcalá, nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, y forma parte de la dinastía musical Aguilar.