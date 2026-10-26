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Simón le hace una propuesta a María, la cual le cambiará la vida

Tras enterarse de la muerte de su cuñado, María le pide a Simón que vayan por un café para pasar el mal rato, estando allá, Simón le hace una propuesta.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Simón le hace una propuesta a María, la cual le cambiará la vida

Tras enterarse de la muerte de su cuñado, María le pide a Simón que vayan por un café para pasar el mal rato, estando allá, Simón le hace una propuesta.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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