Simón le hace una propuesta a María, la cual le cambiará la vida

El hombre le confiesa que recibió una oferta de trabajo para liderar una ONG en México. Le dice que le darán una casa y universidad a su familia, por eso le propone a María que, junto a sus hijos, se arriesgue a vivir con él en otro país y pueda cumplir su sueño de estudiar una carrera.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

