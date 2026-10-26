Poncho Zuleta viajó a Bosconia para acompañar a su hijo Kbeto tras grave siniestro

El reconocido cantante de música vallenata Poncho Zuleta arribó a la ciudad de Barranquilla con el objetivo de trasladarse de inmediato hacia Bosconia, Cesar. El emblemático artista viajó con urgencia para ponerse al frente de la situación y estar al tanto del estado de salud de su hijo, Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta, quien sufrió un grave accidente de tránsito junto a los integrantes de su agrupación musical.

El trágico suceso se produjo en la madrugada, cuando el vehículo en el que se desplazaban se precipito desde un puente sobre el río Ariguaní, momentos después de haber cumplido una presentación privada en Sincelejo.



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Qué dijo Poncho Zuleta tras su llegada a la región

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Tras aterrizar en el aeropuerto de Barranquilla, el cantante se movilizó rápidamente hacia la clínica donde se encuentra su hijo por consecuencia del trágico accidente. Sin embargo, Poncho Zuleta no se ha pronunciado en sus redes sociales. Hasta el momento se sabe que llegó a la clínica Sinais Vitais con un gran esquema de seguridad.

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Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta

Actualmente, Kbeto Zuleta permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Sinais Vitais de Bosconia. Los partes médicos confirmados por las autoridades locales indican que el intérprete ingresó con severas lesiones en sus extremidades inferiores. Por la gravedad del trauma vascular y óseo, los especialistas procedieron a amputarle una de sus piernas para salvaguardar su vida, mientras mantienen bajo observación rigurosa su otra extremidad.