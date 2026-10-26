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Poncho Zuleta llegó a Bosconia, César, para estar con su hijo: VIDEO

El juglar del vallenato aterriza en Barranquilla e inició su traslado a Bosconia, Cesar para monitorear la delicada recuperación en UCI de su hijo.

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Poncho Zuleta viajó a Bosconia para acompañar a su hijo Kbeto tras grave siniestro

El juglar del vallenato aterriza en Barranquilla e inició su traslado a Bosconia, Cesar para monitorear la delicada recuperación en UCI de su hijo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Kbeto Zuleta y Poncho Zuleta
Kbeto Zuleta y Poncho Zuleta
Foto Instagram: @kbetozuleta