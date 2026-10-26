Kbeto Zuleta fue operado y dan detalles de cómo se encuentra su salud

El género vallenato y la industria del entretenimiento en Colombia siguen atentos a las noticias sobre el cantante Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta. El artista, hijo del legendario juglar Poncho Zuleta, reingresó a quirófano y volvió a ser operado en la Clínica Sinais Vitais de la ciudad de Bosconia, Cesar, luego del aparatoso siniestro vial que sufrió junto a los integrantes de su agrupación musical.

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El hecho ocurrió cuando el autobús en el que se movilizaba el grupo se precipitó por un puente cerca del río Ariguaní, en la vía entre El Difícil y Bosconia, mientras regresaban de un compromiso musical en Sincelejo. Debido al fuerte impacto, Zuleta ingresó de urgencia con traumatismos severos que requirieron la intervención inmediata de los cirujanos y especialistas del centro hospitalario.

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Cuál es el estado de salud actual de Kbeto Zuleta

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, a Blu Radio, el intérprete permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El mandatario indicó que el cantante afronta un severo compromiso vascular y óseo en sus extremidades inferiores.





"Por la gravedad de las lesiones fue necesario amputarle una de las piernas, mientras que la otra está siendo evaluada de manera permanente por el cuerpo de especialistas", confirmó la autoridad local en el reporte oficial.

Esta nueva intervención quirúrgica realizada en la Clínica Sinais Vitais tuvo como objetivo estabilizar sus signos vitales, limpiar las heridas de gravedad y proteger la circulación de su extremidad restante. El equipo médico a cargo monitorea minuto a minuto su respuesta clínica bajo pronóstico reservado.

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¿Será trasladado Kbeto Zuleta a otra ciudad?

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Dada la alta complejidad de las lesiones y la necesidad de procedimientos ortopédicos y vasculares de mayor nivel, el equipo interdisciplinario evalúa la viabilidad de remitir al artista a la ciudad de Bogotá. En estas gestiones médicas y de logística participa su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, quien junto a su padre Poncho Zuleta hace acompañamiento constante en el centro médico, según Zona Cero.

Entretanto, las demás personas afectadas en el siniestro han sido remitidas a redes hospitalarias de mayor complejidad en Valledupar y Barranquilla. La comunidad musical y las principales figuras del folclor vallenato han expresado cadenas de oración y mensajes de solidaridad hacia la familia Zuleta en este difícil momento.