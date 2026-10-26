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‘Kbeto’ Zuleta sufrió grave accidente y habría perdido una pierna, según Blu Radio

El siniestro vial cobró la vida de dos músicos de la agrupación del hijo de Poncho Zuleta, mientras que el resto de los ocupantes se encuentran recibiendo atención médica.

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Kbeto Zuleta perdió pierna en grave accidente de tránsito, según Blu Radio

El siniestro vial cobró la vida de dos músicos de la agrupación del hijo de Poncho Zuleta, mientras que el resto de los ocupantes se encuentran recibiendo atención médica.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Kbeto' Zuleta
'Kbeto' Zuleta
Foto: Instagram @kbetozuleta