Kbeto Zuleta perdió pierna en grave accidente de tránsito, según Blu Radio

Un grave accidente de tránsito sacudió al Cesar durante la madrugada de este lunes, 26 de octubre, cuando el bus de la agrupación vallenata de Carlos Alberto Zuleta, hijo del juglar vallenato Poncho Zuleta, terminó sumergido en el río Ariguaní.

De acuerdo con los reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que ocasionó que se saliera de la carretera y cayera al río. Las circunstancias exactas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades.



Puedes leer: Video: Martín Elías Jr. sufre fuerte caída en medio de una presentación y genera preocupación

Publicidad

¿Cómo se encuentra Kbeto Zuleta tras el accidente de tránsito?

Publicidad

Según las versiones preliminares, Carlos Alberto Zuleta, mayormente conocido en la industria musical como Kbeto Zuleta, viajaba en el bus junto a sus compañeros cuando ocurrió la emergencia, que generó preocupación entre sus seguidores y el mundo del vallenato.





Según información compartida por Blu Radio, el joven artista, hijo del juglar Poncho Zuleta, perdió una de sus piernas tras el fuerte impacto que sufrió el vehículo. Según el parte médico, citado por el mismo medio, su estado de salud es delicado y los especialistas trabajan para salvarle la otra pierna, que también presenta lesiones de gravedad.

Cabe mencionar que junto a Carlos Alberto Zuleta viaja el percusionista Norberto Rodríguez, conocido en la industria musical como ‘El Pony de Colombia’, quien en dialogo con el medio de comunicación reveló que él y otros tres compañeros se salvaron de milagro, pues se bajaron en el municipio de El Carmen de Bolívar, minutos antes del siniestro vial.

Publicidad

Publicidad

"Sí, yo siempre, como yo radico aquí en Barranquilla, me bajo ahí en El Carmen de Bolívar. De ahí me vine para acá, para Barranquilla, como a las 4:00 de la mañana, mi esposa me abrió y me tiré a dormir (...) Como a las 5:30 de la mañana llama Esteban, o sea, el mánager. Él me estaba llamando a mí, pero como yo apago el teléfono por un rato, entonces llamó a mi esposa y mi esposa fue la que me levantó a mí y me avisó del accidente", indicó.

El alcalde de Bosconia, Cesar, Jorge Patiño, confirmó en diálogo con Noticias Caracol la pérdida de una de las extremidades del joven artista y señaló que se está coordinando su traslado urgente a Bogotá. Según explicó, el equipo médico trabaja para estabilizarlo antes de realizar el desplazamiento.

Publicidad

“Se está coordinando el traslado de manera urgente para Bogotá. Ya tenemos la pista lista y se están coordinando los temas con el avión. Están organizando un tema con el quirófano porque lo están interviniendo desde esta mañana. Ya van a terminar para estabilizarlo, eso nos dijo el anestesiólogo, para hacerle el traslado a la ciudad de Bogotá”, aseguró el mandatario.

¿Quiénes murieron en el accidente de tránsito de la agrupación de ‘Kbeto’ Zuleta?

Publicidad

El siniestro vial dejó un saldo fatal para la agrupación vallenata: el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana perdieron la vida, según confirmó el mánager del grupo, Esteban Bolaño, al diario 'El Heraldo'. La noticia enluta al género y a los seguidores de los artistas, quienes lamentan la pérdida de los dos músicos.

Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, informó que cerca de 20 personas resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de la zona, donde permanecen bajo observación médica mientras avanzan las labores de atención tras la emergencia.

